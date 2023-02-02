جيش الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة في غزة ودفاعات القسّام تتصدى وتبادله القصف (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، عدة مواقع للمقاومة في غزة، فيما أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لها في سماء القطاع.

وردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ، وسُمعت أصوات الانفجارات في شمال القطاع ناتجة عن القبة الحديدية، فيما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.

محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ أطلقت من غزة pic.twitter.com/h6cayXqX3O — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) February 2, 2023

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة وسط القطاع بثلاثة صواريخ، كما قصفت بصاروخين موقعًا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة.

وقال جيش الاحتلال إن طائراته المقاتلة هاجمت الليلة موقعًا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعًا آخر لإنتاج الأسلحة، وكلاهما يقع وسط قطاع غزة.

In response to the rocket launch from Gaza into Israel earlier today, IDF fighter jets struck a production site for raw chemical material production, along with a weapon manufacturing site belonging to the Hamas Terrorist Organization. 1/2 pic.twitter.com/dAYxB8UlkH — Israel Defense Forces (@IDF) February 2, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال أيضًا موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع بعدة صواريخ.

وأعلنت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصدي دفاعاتها الجوية فجر اليوم، لمقاتلات الاحتلال بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

فيديو| غارات إسرائيلية على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/uf4wjJ70wS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 2, 2023

وجاء القصف بعد ساعات من مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مساء أمس الأربعاء بعقد اجتماع أمني عاجل بعد إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، في حين أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن وفدًا من قادتها سيبدأ زيارة إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل.

وكان جيش الاحتلال أعلن -في وقت سابق- عن تفعيل الصفارات، وأوضح لاحقًا أن القبة الحديدية “تصدت بنجاح لصاروخ واحد” أُطلق من غزة.

طيران الاحتلال الاسرائيلي بشكل مكثف في سماء غزة الآن 🇵🇸 pic.twitter.com/Jk0JfkSLYP — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) February 2, 2023

وتأتي هذه التطورات، في أعقاب أعنف عملية إسرائيلية منذ سنوات في الضفة المحتلة الخميس الماضي، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين في مخيم جنين شمالي الضفة. وفي اليوم التالي نفّذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار داخل حي استيطاني بالقدس المحتلة أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، وبعد أقل من نصف يوم أصاب طفل مقدسي إسرائيلييْن بالرصاص في سلوان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قتلت قوات الاحتلال 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين استشهد 224 فلسطينيًا في الضفة الغربية وغزة، بينهم 61 طفلًا، خلال العام الماضي 2022.