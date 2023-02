جيش الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة في غزة ودفاعات القسّام تتصدى وتبادله القصف (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، عدة مواقع للمقاومة في غزة، فيما أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لها في سماء القطاع.

وردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ، وسُمعت أصوات الانفجارات في شمال القطاع ناتجة عن القبة الحديدية، فيما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة وسط القطاع بثلاثة صواريخ، كما قصفت بصاروخين موقعًا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة.

وقال جيش الاحتلال إن طائراته المقاتلة هاجمت الليلة موقعًا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعًا آخر لإنتاج الأسلحة، وكلاهما يقع وسط قطاع غزة.

In response to the rocket launch from Gaza into Israel earlier today, IDF fighter jets struck a production site for raw chemical material production, along with a weapon manufacturing site belonging to the Hamas Terrorist Organization. 1/2 pic.twitter.com/dAYxB8UlkH

— Israel Defense Forces (@IDF) February 2, 2023