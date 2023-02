مقابل دولار واحد فقط.. شركة أمريكية تعرض بيع أوكرانيا طائرتين مسيّرتين متطورتين

أعلنت شركة أمريكية رائدة في صناعة الطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة العسكرية، الأربعاء، أنها مستعدة لبيع طائرتين لأوكرانيا بدولار واحد فقط، إذا وافقت الحكومة الأمريكية على الصفقة.

وقالت شركة “جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز” إنها منذ أشهر وهي تحض واشنطن على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز (غراي إيغل) و(ريبر) التي تنتجها، والتي سبق أن استخدمتها القوات الأمريكية بشكل كبير في أفغانستان وسوريا والعراق ومناطق نزاع أخرى.

وأضافت أن الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق مسافات طويلة بارتفاعات متوسطة، هي أكثر ما تحتاج إليه أوكرانيا الآن في مواجهتها حرب روسيا.

وكان الجيش الأمريكي قد زوّد أوكرانيا بطائرات مسيّرة صغيرة عديدة تُستخدم في مجالات الاستطلاع والهجوم، ولكن الأمر لم يتوسع ليشمل طائرات ذات قدرات متقدمة.

وقال ليندن بلو الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتوميكس في بيان “منذ بداية الغزو الروسي، بدأنا في البحث عن خيارات للاستجابة عبر منتجاتنا لطلبات القوات الأوكرانية، بما في ذلك تزويدها بمسيّرات (إم كيو ناين ريبير) و(إم كيو وان سي غراي إيغل)”.

وأضاف أن الشركة عرضت تدريب مشغلين أوكرانيين لطائراتها من دون أي تكلفة على الحكومتين الأمريكية والأوكرانية.

كما أبدت الشركة استعدادها لتسليم أوكرانيا طائرتين مسيّرتين من تلك المخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.

General Atomics confirms in statement they have offered two Reaper drones to Ukraine for $1. @glubold and @nancyayoussef had earlier related report.

Deal would require U.S. government approval and have several million per year in associated costs.https://t.co/Jx1ZdqH30B

— Dan Lamothe (@DanLamothe) February 1, 2023