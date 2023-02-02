شاهد: البرهان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في الخرطوم.. ماذا دار في اللقاء؟

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، وبحثا “تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية”.

وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، إن البرهان التقى كوهين والوفد المرافق له في الخرطوم، بحضور وزير الخارجية السوداني علي الصادق.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه “زيارة سياسية تاريخية”.

وبحسب مجلس السيادة السوداني الذي يترأسه البرهان، فإن اللقاء تطرّق إلى “سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية”.

ودعا البرهان، وفق البيان، الجانب الإسرائيلي إلى تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي pic.twitter.com/ThTnmLFwVp — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) February 2, 2023

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن طائرة خاصة وصلت الخرطوم، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن السودان في طريقه للتوقيع رسميًا على اتفاقيات إبراهام (للتطبيع).

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى جانب اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين والمغرب المعروفة باسم “اتفاقيات إبراهام”.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، قال السودان إن وزير العدل في ذلك الوقت نصر الدين عبد الباري وقّع على اتفاقيات إبراهام خلال زيارة لوزير الخزانة الأمريكي حينئذ ستيفن منوتشين. بينما كان العسكريون والمدنيون يتقاسمون السلطة.





وأدان الفلسطينيون هذه الاتفاقات وعدّوها “خيانة”، إذ خالفت مبادرة السلام العربية المقرة عام 2002 التي أكدت أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967.

وفي 26 يناير2021، زار كوهين الخرطوم بصفته وزيرًا لشؤون الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، وكان أول وزير إسرائيلي يزور السودان.

وعقب انضمامه لاتفاقات إبراهام، حصل السودان على مساعدات مالية أمريكية بعد أن ظل لسنوات طويلة مقاطعًا من قبل المجتمع الدولي، وعلى اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبذلك، بات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

“صفقة مذلة”

بدورها ذكرت “القوى الشعبية لمقاومة التطبيع في السودان” أن ما أسمتها “صفقة التطبيع” مع إسرائيل “مذلة” وتنفصل تمامًا عن قيم الشعب السوداني و”تاريخه المناهض لشرعنة الاحتلال وممارساته الإرهابية”.

وفي بيان لها، دعت القوى الشعبية “القيادة العسكرية في السودان” بضرورة وقف ما وصفته بالعبث بأمن البلاد والتنكر لتاريخها ومبادئ شعبها، وأضافت: نؤكد موقف شعبنا المتمثل في مؤتمر “اللاءات الثلاث” وقانون مقاطعة إسرائيل.

وأشارت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع بأنها ستسعى بكل السبل لمناهضة التطبيع مع إسرائيل المفروض على الشعب السوداني بخبث ومكر، وفقًا للبيان.