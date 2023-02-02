بمشاركة ديبي ونتنياهو.. تشاد تفتتح سفارتها في إسرائيل وحماس تعلق (فيديو)

افتتح الرئيس التشادي محمد ديبي، اليوم الخميس، سفارة لبلاده في تل أبيب، بعد 4 سنوات من عودة العلاقات بين البلدين.

وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل التدشين.

وكتب نتنياهو على تويتر: “إنها لحظة تاريخية نضجت بعد سنوات من الاتصالات. معًا سنرتقي بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة”.

פתחתי היום את שגרירות צ׳אד בישראל יחד עם נשיא צ׳אד, מהמט דבי. רגע היסטורי שהבשיל אחרי מגעים של שנים. יחד נביא את היחסים בינינו לגבהים חדשים! pic.twitter.com/p2SKZJi6MX — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 2, 2023

بدوره، قال الرئيس التشادي عبر حسابه على تويتر “أرحب بهذا الإنجاز الذي يتوج جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي”.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” افتتاح تشاد سفارة لها في إسرائيل، معتبرة ذلك “خروجًا عن الموقف الأفريقي المناهض للاستعمار”.

ووصل رئيس تشاد إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، والتقى مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد بارنياع.

وفي وقت سابق، الخميس، التقى رئيس تشاد مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها محمد ديبي لإسرائيل، منذ أن تولى الحكم بعد وفاة والده إدريس ديبي في 2021.

J’ai procédé ce matin à Tel Aviv, aux côtés du Premier Ministre M. BENYAMIN NETANYAHOU, à l’inauguration de l’Ambassade du #Tchad en #Israël. Je me félicite de ce couronnement de nos efforts conjugués allant dans le sens du raffermissement de la coopération bilatérale. pic.twitter.com/SCqP0ryZcK — Mahamat Idriss Deby Itno (@GmahamatIdi) February 2, 2023

وقام رئيس تشاد الراحل بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل عام 2018، قبل أن يقوم نتنياهو بزيارة تشاد عام 2019 التي تم بعددها استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي عام 2020، بحث نتنياهو مع وفد تشادي برئاسة عبد الكريم ديبي، شقيق الرئيس الحالي ونجل الرئيس الراحل، افتتاح سفارة لتشاد.

وبعد عودة نتنياهو إلى السلطة الشهر الماضي تعهد بتوسيع دائرة الدول العربية أو الإسلامية التي تعترف بإسرائيل.

وتبدي إسرائيل اهتمامًا بدول القارة الأفريقية، والتعاون معها في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا والزراعة.