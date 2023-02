تركيا تستدعي سفير النرويج بعد أنباء عن السماح بحرق المصحف والصين تنتقد “نفاق” ساسة غربيين

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير النرويج لدى أنقرة أيرلينج سكونسبيرج، إثر تلقيها معلومات بشأن استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم، غدا الجمعة، في النرويج.

وأبلغت الوزارة سكونسبيرج، إدانتها الشديدة لنهج النرويج حيال عدم منع هذا العمل الاستفزازي الذي يعتبر جريمة كراهية بشكل واضح، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأكدت الخارجية التركية للسفير أن هذا الموقف “غير مقبول”، وأنها تنتظر من النرويج عدم السماح بتنفيذه.

وعلى صعيد متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن أعمال حرق نسخ من القرآن الكريم في بعض الدول الأوربية مؤخرًا تظهر نفاق بعض السياسيين الغربيين الذين يدّعون احترام حرية المعتقد.

وأضافت نينغ، في الموجز الصحفي اليومي، الخميس، أن احترام حرية المعتقد يحظى بقبول واسع من المجتمع الدولي، مشددة على احترام عقيدة المسلمين ومشاعرهم الدينية.

Muslims’ faith and religious feelings should be respected. pic.twitter.com/mtNZ2ru3cw

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) February 2, 2023