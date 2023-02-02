بصواريخ أرض-جو.. القسام تنشر مقطعا مصورا للتصدي لطيران الاحتلال على غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا لتصدى دفاعاته الجوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم.

وكتبت كتائب القسام على تليغرام: “وسائط الدفاع الجوي القسامية تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المُغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو، فجر الخميس”.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، مواقع عدة للمقاومة في قطاع غزة، فيما ردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بصواريخ عدة.

وسُمعت أصوات انفجارات في شمال القطاع ناتجة عن القبة الحديدية، في حين دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة وسط القطاع بثلاثة صواريخ، كما قصفت بصاروخين موقعًا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أيضًا موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراضي زراعية شمال القطاع ووسطه بصواريخ عدة.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف موقعًا لإنتاج وتخزين المواد الخام الكيميائية التي يستخدمها نظام إنتاج صواريخ حماس، وموقعًا آخر لإنتاج الأسلحة، وكليهما يقع وسط قطاع غزة.

ويأتي القصف بعد أيام من اجتياح الاحتلال لمخيم ومدينة جنين شمالي الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس المحتلة قُتل فيهما 7 إسرائيليين على الأقل.

وقتلت قوات الاحتلال 35 فلسطينيًّا بينهم 8 أطفال في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما استشهد 224 فلسطينيًّا، بينهم 61 طفلًا، خلال عام 2022 الماضي.