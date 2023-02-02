أسيرة محررة تكشف ما يحدث بسجن الدامون.. ومسؤول فلسطيني: هذا ما تعنيه صرخة الأسيرات (فيديو)

استنجدت الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون في رسالة صوتية مؤثرة بالمقاومة للتحرك من أجل وقف تنكيل إدارة السجن بهن، وباتخاذ كل ما من شأنه تحريرهن ووقف العدوان المستمر بحقهن.

وقال إسلام عبده المتحدث باسم وزارة الأسرى في غزة، إن رسالة الأسيرات كانت مؤثرة وقاسية خرجت لتشرح وتوضح حجم المعاناة التي تعرضت لها الأسيرات على مدار يومين سابقين من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأفاد عبده لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قوات القمع لعزل الأسيرات وسحب مقتنياتهن والتنكيل بهن، وعزل الأسيرة ياسمين شعبان في ظروف في غاية القسوة قاسية.

وعبّر المتحدث عن التخوّف من الاستفراد بالأسيرات في سجون الاحتلال، موضحًا أن الأسيرات في سجن الدامون مُنعن من التواصل منذ ذلك الحين واستخدام الهاتف العمومي أو زيارة المحامين، مع إغلاق تام لسجن الدامون.

وقال إن رسالتهن الصوتية حملت في طياتها رسائل كثيرة إلى من يحمل همّ الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، مضيفًا أنها وُجهت للمقاومة الفلسطينية إذ بدأتها الأسيرة بالمناجاة “وا مقاومتاه”.

#عاجل | مكتب إعلام الأسرى :

🔥 رسالة صوتية هامة من الأسيرات في سجن الدامون pic.twitter.com/w1gKjMzKkK — إعلام الأسرى (@AsraMediia) February 1, 2023

ويرى المسؤول الحكومي أن “الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال أدوا واجبهم تجاه الشعب والقضية الفلسطينية، فيما جاء الدور على المقاومة لإتمام صفقة تبيّض السجون وتُنعم من في السجون بالحرية”.

وكانت رسالة الأسيرات موجهة للشعب الفلسطيني أيضًا بكل مكوناته وفصائله، وفق إسلام عبده، إذ دعت لأن تكون له الكلمة والإسناد في ظل ما يتعرض له الأسرى في المجمل خلال الأيام الماضية من عدوان من طرف الحكومة اليمينية المتطرفة، وتحديدًا وزير أمن الاحتلال الداخلي إيتمار بن غفير الذي يُشرف شخصيًا على إدارة السجون.

ثم مضى المتحدث باسم وزارة الأسرى، إلى أن الرسالة أيضًا وُجهت للسلطة الفلسطينية “التي يجب أن تشعر بعبء أثقل يجعلها تعمل لأجل الأسيرات”.

وشدد إسلام عبده على أن السلطة تتوفر على “أوراق قوة وضغط” وأن “عليها أن تتحرك ولا تبقى صامتة ومتفرجة تجاه هذه المعاناة التي يعيشها الأسرى”.

وأشار إلى أن الهجمات تزداد داخل سجون الاحتلال حيث لجأت قواته، ليل الأربعاء، إلى قمع الأسرى في سجن “النقب” ومصادرة ملابسهم وأغطيتهم في هذا المنخفض الجوي الشديد البرودة.

من سجون الاحتلال

وانطلاقًا من تجربتها في سجون الاحتلال، قالت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، إن “إدارة المعتقلات عندما ترغب في إظهار غضبها تبدأ بالأسيرات، لعلمهم بأنهن عَصب الأسرى داخل السجون”.

وأوضحت بشرى الطويل في حديث للمسائية على الجزيرة مباشر، أنه في تاريخ الحركة الأسيرة تكون المفاوضات دائمًا على أن “الأسيرات خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وأضافت أن الهيئة القيادية العليا للأسرى لاستخبارات المعتقلات قالت قبل أيام، إن “أي مساس بالأسيرات ستتبعه إجراءات تقلب الوضع رأسًا على عقب وتصعيدات من طرف الأسرى”.

وقالت الأسيرة المحررة إن ملف الأسيرات “حساس” لدى الأسرى والأحرار أيضًا، وأن رسالة الأسيرات من سجن الدامون جاء لتحث الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم العربي والإسلامي على الوقوف وقفة واحدة لأجلهن.

ووصفت الطويل لـ(المسائية) طريقة العزل والتنكيل التي تعرضت لها الأسيرات في الدامون بأنه “أمر مؤلم جدًا”، موضحة أنها تعلم جيدًا ما تعنيه كلمة “قمع” داخل سجون الاحتلال.

وأعطت بشرى مثالًا عن ذلك بالفترة التي جرت فيها أحداث عملية “نفق الحرية” حيث فر 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، وتابعت “حينها بدأت إدارة سجن الدامون تتوافد على قسم الأسيرات وتهدد بأن الحادثة ستعيد الأسرى والأسيرات 15 عامًا إلى الوراء”.

تحدثت الأسيرة المحررة عن إصرار إدارة السجون على نقل الأسيرات من قسم إلى آخر لمدة 6 أشهر، بحجة الوضع الأمني والخوف من أي محاولة فرار، فيما أدى رفض الأسيرات لإجراءات إدارة السجون إلى قمع وضرب وتنكيل وعزل أسيرات بمفردهن.