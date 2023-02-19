ما أسباب ارتفاع عدد المباني المنهارة في زلزال تركيا؟ (فيديو)

قال كنان أكبيرام، عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المعمارية بجامعة بينغول، إن أسباب الدمار الكبير في زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا متنوعة.

وأوضح المهندس، السبت، لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن أول هذه الأسباب هو تعرّض المنطقة لزلزالين قويين وهزات ارتدادية في اليوم ذاته وما بعده.

وقال المتخصص إن الطاقة التي أطلقتها الأرض كانت كبيرة، موضحًا أن فرق البحث لا تزال تبحث عن سبب هذا التصدع في الأرض الذي خلّف كل هذا الدمار.

ودمّر زلزال 6 فبراير/شباط المزدوج، الذي تلته 5700 هزة ارتدادية، أكثر من 75 ألف مبنى في حين تسعى الحكومة التركية إلى إعادة المتضررين إلى منازلهم في أقرب الآجال.

وتسببت خصائص الأرض أيضًا في الدمار، وفق المهندس المعماري، إذ كانت في بعض المناطق رخوة، وحتى المباني القوية والجيدة لم تصمد.

وفي حالات أخرى، كان السبب جودة المواد المستخدَمة في البناء، وقال أكبيرام إن بعض المناطق كانت قريبة من مركز الزلزال لذا كان الدمار فيها كبيرًا.

وعن مبنى الهيئة الهندسية في كهرمان مرعش الذي بقي صامدًا في حين دُمرت المباني من حوله جرّاء الزلزال، قال المهندس إن مشيّدي المبنى بحثوا عن أرضية مناسبة قبل أي شيء واستخدموا مواد تتناسب معها، مع مراعاة كل المعايير المطلوبة.

وأوضح أكبيرام أن مراعاة القواعد الهندسية في بقية المباني كان يمكن أن تجنب تركيا هذه الكارثة، ولم تكن لتتضرر بهذا الحجم.

وقال المتخصص إن الجهات المعنية تكثف جهودها لاتخاذ تدابير صارمة في إعادة الإعمار بالمحافظات التي تضررت من الزلزال وفي أخرى، وقبل ذلك التأكد من أن الأرضية مناسبة.

شاهد: أبرز ملامح الدمار الذي خلفه #زلزال_تركيا في مدينة كهرمان مرعش والمناطق المحيطة بمركز الزلزال pic.twitter.com/xXVEgsbV2c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2023

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) يونس سيزر ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفًا و642 شخصًا.

وأوضح، السبت، أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الأحد، وتابع سيزر “ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ”.

وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (533 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيرًا إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

وقالت الحكومة التركية إنها أجْلت أكثر من 216 ألف متضرر من المنازل المنكوبة. ولا يزال معهد أبحاث الزلازل التركي يسجل هزات ارتدادية جديدة في الولايات الجنوبية.





واكتملت في ولاية ملاطيا التركية 40% من البنية التحتية لمدينة المنازل “مسبقة التجهيز” المخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتواصل فرق (أفاد) أعمال بناء المدينة على مساحة إجمالية قدرها 190 ألف متر مربع.

وسيتم نصب 2100 منزل في المدينة، وتبلغ مساحة كل منها 21 مترًا مربعًا، ومزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة.

وبدأت الفرق بتركيب المنازل في الأماكن التي انتهت فيها أعمال البنية التحتية، ومن المنتظر إيواء 10 آلاف و500 شخص في المدينة عقب الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.