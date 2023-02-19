لليوم السادس: الأسرى يواصلون “العصيان” ضد إدارة سجون الاحتلال

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، خطوات “العصيان” الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الحركة الأسيرة قررت اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

"معركتنا انطلقت ولن تتوقف"..

الحركة الأسيرة تدعو جماهير الشعب الفلسطيني لنصرة الأسرىhttps://t.co/HqDPyFPpkp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 19, 2023

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات “العصيان” التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ خطوات “العصيان” ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم.

ونظمت وزارة الاعلام مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للحديث عن آخر التطورات والمستجدات على صعيد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال والانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين وعائلاتهم.





يوم غضب نصرة للأسرى والقدس

من جانبها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن الخطوات النضالية التي بدأها كافة الأسرى في سجون الاحتلال، لن تتوقف إلا بتحقيق حريتهم.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الخطوات النضالية التي بدأت بالعصيان ستتوج بإضراب مفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات لنصرة الأسرى كل حسب المستطاع، كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة للأسرى وللأهل في القدس، الذين يتفنن الاحتلال في التضييق عليهم من خلال هدم بيوتهم والاستيلاء على أموالهم، وغيرها من الممارسات العنصرية.

وقالت اللجنة في بيانها: “أمام هذا العدوان المتكرر على حقوقنا الأساسية؛ الذي يشنه الاحتلال عبر إدارة سجونه بين الفينة والأخرى، قررنا خوض معركتنا بعنوان بركان الحرية أو الشهادة، ليكون سقف العنوان يوازي حجم التحدي وحجم العدوان، ولتؤسس هذه المعركة لمرحلة جديدة من المواجهة والانتصار.”

يُشار إلى أنّ اللجنة قد قالت في بيان سابق، “من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد”.

#القدس_تنتفض وتعلن العصيان في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته وردًا على العدوان الذي تمارسه بحق أبنائها pic.twitter.com/xJjgKHMfRY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 19, 2023

ومنذ أسابيع، تشهد أحياء القدس الشرقية تصعيدا إسرائيليا ملحوظا بما في ذلك التشديد على الحواجز العسكرية الإسرائيلية وهدم منازل بداعي البناء غير المرخص.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس المحتلة لصالح تهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.