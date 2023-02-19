تركيا توقف جهود البحث عن ناجين باستثناء مرعش وهاطاي وارتفاع حصيلة القتلى (فيديو)

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأحد، أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير/ شباط الجاري، ارتفع إلى 41020.

وأعلنت (آفاد) الانتهاء من أعمال البحث عن ناجين في الولايات التركية كافة باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهاطاي، مع ارتفاع حصيلة الضحايا.



وأشار يونس سيزار رئيس “آفاد” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، إلى مواصلة العمل بجهود مكثفة من قبل المؤسسات والهيئات التركية في إزاحة الأنقاض وإقامة المخيمات والمدن المسبقة الصنع، والبنية التحتية المتعلقة بها.

ويواصل أكثر من 20 ألفًا من عمال البحث والإنقاذ عملهم إلى جانب الآليات الثقيلة.





وأوضح سيزار أن إجمالي الخيم التي أقيمت في مناطق الزلزال بلغت 250 ألفًا، وستبلغ 300 ألف في وقت قريب.

ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات الـ24 الماضية، بعد إنقاذ زوجين في أنطاكيا عاصمة محافظة هاطاي، السبت، بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال.

وفي سوريا، أفادت وكالة رويترز أن أكثر من 5800 شخص لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد جرّاء الزلزال، معظمهم في شمال البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة الذي عانى بالفعل من قصف قوات النظام السوري على مدى سنوات منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

مساعدات للمتضررين

في الأثناء، تتواصل جهود الإغاثة الدولية لمساعدة المتضررين من الزلزال، حيث قال ممثل الهلال الأحمر التركي في العراق محمود آق غون ترياقي، إن الشعب العراقي أرسل إلى الآن 56 شاحنة مساعدات إلى تركيا.

وتتضمن المساعدات مواد غذائية وبطانيات ومدافئ وملابس ومستلزمات للأطفال وغيرها من المواد الأساسية.

كما أرسلت ليبيا طائرة جديدة محملة بـ15 طنًا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وكان مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة جبريل شتيوي قد قال إنه تم إرسال 5 طائرات مساعدات من ليبيا إلى منكوبي الزلزال، اثنتين منها للشعب السوري.

كما تسهم طائرات شحن عسكرية قطرية في نقل مساعدات دول أخرى إلى ضحايا الزلزال جنوبي تركيا، بجانب المساعدات المقدمة من الدوحة.

وذكرت السفارة التركية في الدوحة عبر تويتر، الأحد، أن طائرات “C-17” التابعة للقوات الجوية القطرية تقوم بنقل الخيم من الأردن إلى تركيا.

وأوضحت السفارة أن طائرات الشحن القطرية تقوم أيضًا بنقل الاحتياجات العاجلة من ألمانيا إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال.