حميدتي: انقلاب 25 أكتوبر أصبح بوابة لعودة النظام البائد (فيديو)

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لإنهاء العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي بصورة عاجلة، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تقود البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد حميدتي أن الاتفاق الإطاري هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل، على حد وصفه.

وأضاف “أرغب بصدق في الخروج من السياسة وتسليم البلاد لسلطة مدنية انتقالية، حتى يعود الاستقرار إلى البلاد على أن تتفرغ المؤسسة العسكرية لمهامها في حماية البلاد”.

وتابع حميدتي “القوات المسلحة وقوات الدعم السريع جمعتهما خنادق القتال”، مضيفًا أنه “لن يخون عهوده مع القوات المسلحة”.

وأقر حميدتي بأن مشاركته في ما وصفه بانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول كانت خطأ، وأضاف “منذ اليوم الأول، تبين لي أنه لن يكون مخرجًا من الاحتقان السياسي في البلاد”.

وقال “انقلاب 25 أكتوبر أصبح بوابة لعودة النظام البائد، الأمر الذي دفعني لعدم التردد بأن أعود منه إلى الصواب”.

عاجل | حميدتي: أصبت وأخطأت أحيانا وآخر الأخطاء انقلاب 25 أكتوبر الذي تبين لي منذ يومه الأول أنه لن يقود إلى ما رغبنا فيه — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 19, 2023

وأكد أنه لن يسمح لمن سمّاهم عناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة والدعم السريع، داعيًا إياهم إلى رفع أيديهم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية، حسب قوله.

وأوضح حميدتي أن “القوات المسلحة لن تكون مطية لأي حزب أو جهة، وأنها كانت وستظل مُلكًا للشعب السوداني”.

وقال “لم أتردد في الوقوف إلى جانب شباب ثورة ديسمبر أمام ظلم النظام البائد واستبداده وفساده”.

عاجل | حميدتي: لم أتردد في الوقوف إلى جانب شباب ثورة ديسمبر أمام ظلم النظام البائد واستبداداه وفساده — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 19, 2023

وجدّد حميدتي تأكيده أن قوات الدعم السريع ملتزمة بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص الجيش الواحد ودمجها وفق جداول زمنية يُتفق عليها، والانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري لتطوير المؤسسة العسكرية وتحديثها، على حد قوله.

وعن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان، قال حميدتي “سنقف مع شعبنا في الضائقة الاقتصادية، وسنقدّم دعمنا لتخفيف الأعباء”.