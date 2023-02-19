زلزال تركيا.. بلينكن يزور هاطاي ويعلن تقديم 100 مليون دولار إضافية من المساعدات (فيديو)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، تقديم مساعدات إضافية بمئة مليون دولار لمنكوبي زلزال 6 فبراير/شباط الجاري، وذلك خلال أولى زياراته إلى تركيا منذ توليه منصبه.

وقال بلينكن “حين نرى حجم الأضرار وعدد المباني وعدد الشقق وعدد المنازل التي دمّرت، (ندرك) ضرورة بذل جهد هائل لإعادة الإعمار، ونحن ملتزمون بذل هذا الجهد”.

وعبّر عن حزنه العميق لرؤية الدمار الذي خلّفه الزلزال مؤكدًا في الوقت نفسه التزام واشنطن ببذل أقصى الجهد للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة، وفق تعبيره.

وقال “الدمار في سوريا كبير وسنبذل ما في وسعنا لتوصيل المساعدات هناك، ونواجه تحديا كبيرا في توصيل المساعدات الإنسانية لوجود نقطة عبور واحدة هناك”، مشيرًا إلى أن بلاده تقف بجانب الشعبين التركي والسوري.

وتوجه بلينكن ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر طائرة هليكوبتر إلى ولاية هاطاي التركية للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال.





وفي السياق، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (آفاد)، اليوم، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررًا.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، إلى جانب تكلفة اقتصادية من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.

وفي اليوم التالي لوقوع الزلزال، نشرت الولايات المتحدة عددًا من فرق البحث والإنقاذ ضمت نحو 200 شخص، وإمدادات طبية ومعدات لتكسير الخرسانة، وتمويلا إضافيًا بقيمة 85 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية تغطي سوريا أيضًا.