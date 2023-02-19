بلدات القدس المحتلة تبدأ العصيان المدني في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

دخلت عدد من بلدات محافظة القدس المحتلة في إضراب شامل تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، في حين حمت شرطة الاحتلال مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأُغلقت مداخل مخيم (شعفاط) و(العيسوية) و(عناتا) و(الرام)، منذ الساعة 3 من فجر الأحد، ودعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي إلى مقاطعة الاحتلال، وطلبت من العمال الفلسطينيين عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

تغطية صحفية: عصيان مدني يعم مخيم شعفاط وبلدات وأحياء القدس المحتلة، رفضا لإجراءات الاحتلال. pic.twitter.com/VufkeeY1kd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 19, 2023

ودارت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر دون التبليغ عن إصابات.

اقتحام الأقصى

واقتحم 81 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة “باب المغاربة”، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

تغطية صحفية: "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال".#الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/HgNVXXRSjW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 19, 2023

وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن “من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري والبناء الاستيطاني ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق محافظة القدس”.

وأضاف الرويضي، “المقدسيون يقولون كلمتهم برفض كل ممارسات الاحتلال، ويؤكدون أن أيا كان لن يستطيع فرض إجراءاته بحق شعبنا الحر، الذي يبحث عن حق تقرير مصيره، ولن تتمكن كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من فرض إجراءاتها القمعية والعنصرية بحقه”.

▪️ مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي لمصدر الإخبارية: العصيان بمدينة #القدس مقدمة لتصعيد كبير في رمضانhttps://t.co/Wr0NBbXS4b — مصدر الإخبارية (@msdrnews1) February 19, 2023

وأشار إلى أن هذا العصيان يبعث 3 رسائل، “الأولى إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والثانية إلى المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا، والثالثة إلى العالم العربي مفادها وجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة”.

عاجل| قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط برفقة جرافة عسكرية لإزالة الحواجز ومحاولة كسر العصيان المدني. pic.twitter.com/UWEypeHAya — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 19, 2023

رسالة لمجلس الأمن

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب.

وزارة الخارجية والمغتربين// تطالب مجلس #الأمن_الدولي تحمل مسؤولياته لوقف حرائق الفاشي ابن غفير في القدس والأرض #الفلسطينية_المحتلةhttps://t.co/hBWhpXzO3P — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 19, 2023

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت أن إجراءات بن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

العاصمة تنتفض.. عصيان مدني يعم مخيم شعفاط وبلدة العيساوية والرام وعناتا وجبل المكبر وعدد من الأحياء في #القدس المحتلة، احتجاجا على إجراءات الاحتلال العقابية. pic.twitter.com/87z9xiCdyz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 19, 2023

ورأت أن سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، إنما تكشف عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن غفير في القدس.