إسرائيل اتهمت الجزائر وجنوب أفريقيا.. حماس ترحب بطرد وفد الاحتلال من قمة الاتحاد الأفريقي (فيديو)

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بطرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأعربت حماس، في بيان لها السبت، عن تقديرها لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور أعضاء من “الكيان الصهيوني” ومشاركتهم في هذه القمة التي تأتي انسجاما مع قيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه.

وأضاف البيان “نثمّن موقف الاتحاد الأفريقي الأصيل في دعم القضية الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة لشعبنا في إنهاء الاحتلال (الصهيوني) وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

ودعت حماس جميع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة إلى تعزيز هذه المواقف المشرّفة، والعمل على عزل “الكيان الصهيوني العنصري وحكومته الفاشية” وإبعاده عن هذا الاتحاد، وفق ما جاء بالبيان.

وفي وقت سابق السبت، طرد أفراد الأمن وفدا إسرائيليا رفيعا، خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال الصحفي والمحلل السياسي زاهد زيدان الهرري إن واقعة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية لاقت ترحيبا داخل القاعة التي انعقدت بها قمة الاتحاد الأفريقي.

وأكد الهرري خلال مشاركته، السبت، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن الوفد الإسرائيلي دخل القاعة من دون دعوة سابقة له، مما أدى بوفدي الجزائر وجنوب أفريقيا إلى رفض حضورهم.





بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم طرد دبلوماسية إسرائيلية من القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، حسب بيان رسمي.

وأضافت الخارجية، في بيان نقلته هيئة البث الرسمية، أن نائبة مدير الشؤون الأفريقية في الوزارة (شارون بار لي) طُردت من القاعة التي انعقدت بها قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية.

משלחת ישראלית סולקה מפסגת ראשי מדינות האיחוד האפריקאי, משרד החוץ: איראן יזמה את המהלך | כל הפרטים >>> https://t.co/btBin9m1Ip@gilicohen10 @HaimOmri pic.twitter.com/NCyVm8jkfJ — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2023

وأوضحت الوزارة أنه “تم طرد بار لي رغم وضعها مراقبا مع شارة دخول” لافتة إلى أنها “تنظر بجدية إلى الواقعة”.

واتهمت الخارجية الإسرائيلية الجزائر وجنوب أفريقيا بالوقوف وراء الواقعة، دون تفاصيل أكثر.

ودعت الخارجية الإسرائيلية الدول الأفريقية إلى “الوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الأفريقي والقارة كلها”، على حد قولها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجزائر وجنوب أفريقيا بشأن اتهامات الخارجية الإسرائيلية حتى الآن.