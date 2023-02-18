ممرضة تركية تروي للجزيرة مباشر تفاصيل إنقاذ أطفال ورضع خلال اللحظات الأولى للزلزال (فيديو)

التقى مراسل الجزيرة مباشر إحدى الممرضات بمستشفى طوبجو أوغلو في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، كانت قد أسهمت في إنقاذ حياة أطفال بغرفة العناية وقت وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقالت الممرضة “أول ما فكرت فيه -عند وقوع الزلزال- غرفة عناية الأطفال، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها باهتزاز الأرض بهذه القوة”.

وأضافت للجزيرة مباشر “الغرفة التي دخلتها كان بها 3 أطفال، أخرجتهم بمساعدة زملائي منها”.

وتابعت “الطفلة التي ظهرت في لقطات كاميرا المراقبة وأنا أحملها لا تجمعني بها علاقة شخصية، هي من بين المرضى الذين أتابعهم في المستشفى”.

وقالت مسؤولة بالمستشفى “شعرت بأن القيامة قامت، شهدنا زلزالًا لم يحدث من قبل في تركيا، في تلك اللحظات أخرج الممرضون الأطفال الذين لا يستطيعون الحركة بمفردهم، وبذل الممرضون جهودًا كبيرة لمساعدة الأطفال”.

وأضافت في حديثها للجزيرة مباشر “كان بعض الأطفال الأكبر سنًا يعلقون محلولًا طبيًا فساعدهم الممرضون في الحركة، وقدّموا الواجب على سلامتهم الشخصية”.

Dost kara günde belli olur!

Şükranla… A friend in need is a friend indeed!

We are grateful… pic.twitter.com/tgJ5ZF9I3D — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 17, 2023

وفي السياق، قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو شكره لفرق الإنقاذ الأجنبية على مدّها يد العون لبلاده بعد تعرضها لزلزال.

وشارك تشاووش أوغلو في حسابه على تويتر مقطعًا مصورًا بعنوان “الصديق يوم الضيق” وجّه خلاله الشكر باللغتين التركية والإنجليزية لجميع فرق الإنقاذ.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.