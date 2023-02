ممرضة تركية تروي للجزيرة مباشر تفاصيل إنقاذ أطفال ورضع خلال اللحظات الأولى للزلزال (فيديو)

التقى مراسل الجزيرة مباشر إحدى الممرضات بمستشفى طوبجو أوغلو في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، كانت قد أسهمت في إنقاذ حياة أطفال بغرفة العناية وقت وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقالت الممرضة “أول ما فكرت فيه -عند وقوع الزلزال- غرفة عناية الأطفال، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها باهتزاز الأرض بهذه القوة”.

وأضافت للجزيرة مباشر “الغرفة التي دخلتها كان بها 3 أطفال، أخرجتهم بمساعدة زملائي منها”.

وتابعت “الطفلة التي ظهرت في لقطات كاميرا المراقبة وأنا أحملها لا تجمعني بها علاقة شخصية، هي من بين المرضى الذين أتابعهم في المستشفى”.

وقالت مسؤولة بالمستشفى “شعرت بأن القيامة قامت، شهدنا زلزالًا لم يحدث من قبل في تركيا، في تلك اللحظات أخرج الممرضون الأطفال الذين لا يستطيعون الحركة بمفردهم، وبذل الممرضون جهودًا كبيرة لمساعدة الأطفال”.

وأضافت في حديثها للجزيرة مباشر “كان بعض الأطفال الأكبر سنًا يعلقون محلولًا طبيًا فساعدهم الممرضون في الحركة، وقدّموا الواجب على سلامتهم الشخصية”.

