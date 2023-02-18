سياسة|مصر

مصر تعلن إطلاق سراح رعاياها الستة المحتجزين في ليبيا

المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد
18/2/2023

أعلنت مصر، مساء أمس الجمعة، إطلاق سراح 6 من رعاياها كانوا محتجزين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تغريدة، إنه وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.

وأضاف “نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن”، ولم يدل بتفاصيل أكثر.

وكان النائب المصري مصطفى بكري، قد غرد عبر حسابه بتويتر، الخميس، مشيرا إلى اختطاف 6 من المصريين الأقباط في ليبيا منذ نحو أسبوع.

وأوضح أن المختطفين ينتمون إلى قرية بمحافظة سوهاج (جنوبي مصر) وهم عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرص عمل في مجال التشييد، وقد خُطفوا عندما كانوا يسلكون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم سبراتة.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، أنها هي وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، أمر المصريين الستة الذين تم احتجازهم في مركز للهجرة غير الشرعية (غير النظامية) في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية.

وأوضحت أن هؤلاء المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وأشارت إلى أن عددا من المواطنين المشار إليهم كانوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

 

من جانبه، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر تغريدة له على تويتر: تم تحرير الأقباط الستة الشباب من عصابة هجرة غير شرعية كانوا يحتجزونهم لأنهم كانوا في صدد الهجرة لإيطاليا.. الحمد لله وصحتهم طيبة.. نشكر السلطات الليبية علي جهودهم.

وتعد ليبيا أبرز محطات العمالة المصرية منذ سنوات، وإحدى أبرز نقاط الهجرة غير النظامية، وقبل اندلاع الثورة الليبية في فبراير/ شباط 2011 كانت ليبيا من أهم الوجهات للعمالة المصرية، سواء الماهرة وغير الماهرة، والمنتظمة والعشوائية، نظرًا للتسهيلات التي كانت ممنوحة للمصريين.

ووفق الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، فقد تجاوز إجمالي عدد العاملين المصريين في ليبيا عام 2011 مليوني عامل، ولكن بعض التقديرات ترفعه إلى أكثر من ذلك.

وغادر كثير من المصريين ليبيا خوفا على حياتهم خاصة من المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، وتفيد بعض التقديرات أن عدد المصريين الموجودين حاليا في ليبيا يصل إلى نحو 250 ألفًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر