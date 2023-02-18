مصر تعلن إطلاق سراح رعاياها الستة المحتجزين في ليبيا

أعلنت مصر، مساء أمس الجمعة، إطلاق سراح 6 من رعاياها كانوا محتجزين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تغريدة، إنه وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.

وأضاف “نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن”، ولم يدل بتفاصيل أكثر.

وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا …. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 17, 2023

وكان النائب المصري مصطفى بكري، قد غرد عبر حسابه بتويتر، الخميس، مشيرا إلى اختطاف 6 من المصريين الأقباط في ليبيا منذ نحو أسبوع.

وأوضح أن المختطفين ينتمون إلى قرية بمحافظة سوهاج (جنوبي مصر) وهم عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرص عمل في مجال التشييد، وقد خُطفوا عندما كانوا يسلكون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم سبراتة.

مازالت العصابات الإجراميه في ليبيا تختطف سته من المصريين ( الأقباط) منذ نحو أسبوع ويطلبون فديه ماليه كبيره للإفراج عنهم ، الستة ينتمون إلي قرية الحرجه قبلي بمركز البلينا محافظة سوهاج ، المواطنون عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار ، وتم خطفهم عندما كانوا — مصطفى بكري (@BakryMP) February 16, 2023

يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم سبراته ، السؤال ماذا فعلت وزارة الخارجيه المصريه للإفراج عن المواطنين المصريين ؟! — مصطفى بكري (@BakryMP) February 16, 2023

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، أنها هي وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، أمر المصريين الستة الذين تم احتجازهم في مركز للهجرة غير الشرعية (غير النظامية) في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية.

وأوضحت أن هؤلاء المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وأشارت إلى أن عددا من المواطنين المشار إليهم كانوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

من جانبه، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر تغريدة له على تويتر: تم تحرير الأقباط الستة الشباب من عصابة هجرة غير شرعية كانوا يحتجزونهم لأنهم كانوا في صدد الهجرة لإيطاليا.. الحمد لله وصحتهم طيبة.. نشكر السلطات الليبية علي جهودهم.

تم تحرير الاقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه كانوا ماسكينهم لانهم كانوا في صدد الهجره لايطاليا..الحمد لله و صحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية علي جهودهم … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 17, 2023

🛑 تحديث: تم تحرير الاقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه كانوا ماسكينهم لانهم كانوا في صدد الهجره لايطاليا..الحمد لله و صحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية علي جهودهم … نقلاً عن @NaguibSawiris https://t.co/pdYxguLug5 pic.twitter.com/RxnuzMhA49 — Wael Hafez (@wael_hafez) February 17, 2023

وتعد ليبيا أبرز محطات العمالة المصرية منذ سنوات، وإحدى أبرز نقاط الهجرة غير النظامية، وقبل اندلاع الثورة الليبية في فبراير/ شباط 2011 كانت ليبيا من أهم الوجهات للعمالة المصرية، سواء الماهرة وغير الماهرة، والمنتظمة والعشوائية، نظرًا للتسهيلات التي كانت ممنوحة للمصريين.

ووفق الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، فقد تجاوز إجمالي عدد العاملين المصريين في ليبيا عام 2011 مليوني عامل، ولكن بعض التقديرات ترفعه إلى أكثر من ذلك.

وغادر كثير من المصريين ليبيا خوفا على حياتهم خاصة من المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، وتفيد بعض التقديرات أن عدد المصريين الموجودين حاليا في ليبيا يصل إلى نحو 250 ألفًا.