فنلندا تريد الانضمام إلى الناتو في وقت واحد مع السويد

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم السبت أنّ فنلندا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الوقت نفسه الذي ستنضم فيه السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

وقالت مارين خلال مؤتمر ميونخ للأمن “أرسلنا إشارة واضحة جدًّا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا، وذلك يصبّ في مصلحة الجميع”.

وأضافت “نريد الانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضًا بسبب قضايا ملموسة جدًّا ولا سيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال”.

ولفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع فبراير/ شباط إلى أن البرلمان التركي قد يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، من دون أن يقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد، علمًا بأن الدولتين قدمتا طلبي انضمامهما معًا، وما زالت تركيا تعرقلهما.

وتتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين ومتعاطفين مع الأكراد ترى أنهم “إرهابيون”، وخصوصًا أولئك المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني. وتفاقمت حدة الأمور بين البلدين مع سماح السويد لمتطرفين يمينيين بحرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم.

ودعا قادة الدول الـ30 الأعضاء في الناتو السويد وفنلندا إلى الانضمام للحلف في قمة عُقدت في مدريد في يوليو/ تموز 2022.

ووقعت 30 دولة على بروتوكولات الانضمام وصادق عليها أعضاء الحلف ما عدا تركيا والمجر.