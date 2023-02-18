عُثر على جثتيهما متفحمتين.. قتيلان مسلمان بزعم تهريب أبقار في الهند

أكدت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أنها أوقفت رجلًا بعد مقتل مسلمَين اختُطفا بحجة أنهما يهرّبان أبقارًا، وهي حيوانات مقدسة لدى الهندوس تدعي مليشيات حمايتها حتى عبر ارتكاب أعمال إجرامية أحيانًا.

والخميس الماضي، عُثر على جثتي الضحيتين متفحمتين في سيارة محروقة بولاية هاريانا (شمال) بعد يوم على اختفائهما.

وندد أشوك جيلوت رئيس وزراء ولاية راجاستان بالجريمتين على تويتر، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المرتكبين.

भरतपुर के घाटमीका निवासी दो लोगों की हरियाणा में हत्या निंदनीय है। राजस्थान एवं हरियाणा पुलिस समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रही हैं। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है एवं शेष आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस को सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 17, 2023

وقدّمت عائلتا الرجلين وهما من ولاية راجاستان (شمال غرب) شكوى وقامتا بتسمية 5 رجال ينتمون إلى المنظمة القومية الهندوسية “باجرانغ دال”.

وقال الضابط في الشرطة شيام سينغ “اعتقلنا شخصًا حتى الآن، ونبحث عن آخرين”.

وأكد بيان صادر عن شرطة راجاستان أن الرجل الذي قُبض عليه هو سائق سيارة أجرة منخرط في مجموعات لحماية الأبقار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة تلقي عائلات الشابّين أنباء العثور على جثتي “جنيد” و “ناصر” المحترقتين، وقد توافد العشرات من سكان القرية إلى منازل العائلتين تضامنًا معهما.

Fellow villagers of Junaid and Nasir have gathered demanding justice for them. pic.twitter.com/g2IlkLqimE — Vipul Kumar (@vipulizm) February 17, 2023

كما ضجت مواقع التواصل بردود فعل غاضبة، وسلط ناشطون الضوء على ما يعانيه المسلمون في الهند من اضطهاد من قِبل الجماعات الهندوسية في ظل حكم حزب “بهاراتيا جاناتا”.

وكتب المغرد شاقيد أنصاري “الشرطة الهندوسية متورطة مع الإرهابيين الهندوس المتطرفين في الإبادة الجماعية للمسلمين في الهند”.

Hindu police are involved with Hindutva Te₹₹orist in genocide of Muslims in India https://t.co/g9ulw0mlAU — shaqid Ansari (@thshakidansari) February 16, 2023

وازداد عدد هذه المليشيات في الهند التي تسيّر دوريات على الطرق السريعة لمنع نقل الماشية عبر حدود الولايات، منذ تولي ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014.

ويتهم منتقدون حكومة مودي بغض الطرف عن الهجمات على أفراد الأقلية المسلمة باسم حماية الحيوانات المجترة.

وراجاستان وهاريانا من بين ولايات هندية عديدة تحظر ذبح الأبقار. وتطلب السلطات من أي شخص ينقل هذه الحيوانات عبر حدود الولاية الحصول على تصريح.