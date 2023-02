عُثر على جثتيهما متفحمتين.. قتيلان مسلمان بزعم تهريب أبقار في الهند

أكدت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أنها أوقفت رجلًا بعد مقتل مسلمَين اختُطفا بحجة أنهما يهرّبان أبقارًا، وهي حيوانات مقدسة لدى الهندوس تدعي مليشيات حمايتها حتى عبر ارتكاب أعمال إجرامية أحيانًا.

والخميس الماضي، عُثر على جثتي الضحيتين متفحمتين في سيارة محروقة بولاية هاريانا (شمال) بعد يوم على اختفائهما.

وندد أشوك جيلوت رئيس وزراء ولاية راجاستان بالجريمتين على تويتر، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المرتكبين.

وقدّمت عائلتا الرجلين وهما من ولاية راجاستان (شمال غرب) شكوى وقامتا بتسمية 5 رجال ينتمون إلى المنظمة القومية الهندوسية “باجرانغ دال”.

وقال الضابط في الشرطة شيام سينغ “اعتقلنا شخصًا حتى الآن، ونبحث عن آخرين”.

وأكد بيان صادر عن شرطة راجاستان أن الرجل الذي قُبض عليه هو سائق سيارة أجرة منخرط في مجموعات لحماية الأبقار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة تلقي عائلات الشابّين أنباء العثور على جثتي “جنيد” و “ناصر” المحترقتين، وقد توافد العشرات من سكان القرية إلى منازل العائلتين تضامنًا معهما.

Fellow villagers of Junaid and Nasir have gathered demanding justice for them. pic.twitter.com/g2IlkLqimE

— Vipul Kumar (@vipulizm) February 17, 2023