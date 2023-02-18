أكثر من 46 ألف قتيل و5700 هزة ارتدادية حصيلة زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) يونس سيزر ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصا.

وأوضح أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء الأحد.

وتابع سيزر “ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ”.

ولفت إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (533 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيرا إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

وقالت الحكومة التركية إنها أجْلت أكثر من 216 ألف متضرر من المنازل المنكوبة. ولا يزال معهد أبحاث الزلازل التركي يسجل هزات ارتدادية جديدة في الولايات الجنوبية.





وبلغ عدد القتلى في عموم سوريا 5840 بينما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 10500.

وبعد مرور 12 يوما على وقوع الزلزال لا تزال أعداد كبيرة من السوريين تفترش العراء، كما تحولت العديد من الساحات العامة وحقول الزيتون إلى ما يشبه المأوى المؤقت لعشرات الآلاف من الأسر التي شرّدها الزلزال هناك.

مدينة منكوبي الزلزال

في السياق، اكتملت في ولاية ملاطيا التركية 40% من البنية التحتية لمدينة المنازل “مسبقة التجهيز” المخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتواصل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أعمال بناء المدينة على مساحة إجمالية قدرها 190 ألف متر مربع.

وسيتم نصب 2100 منزل في المدينة، وتبلغ مساحة كل منها 21 مترا مربعا، ومزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة.

وبدأت الفرق بتركيب المنازل في الأماكن التي انتهت فيها أعمال البنية التحتية.

ومن المنتظر إيواء 10 آلاف و500 شخص في المدينة عقب الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

شاهد: أبرز ملامح الدمار الذي خلفه #زلزال_تركيا في مدينة كهرمان مرعش والمناطق المحيطة بمركز الزلزال pic.twitter.com/xXVEgsbV2c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2023

مدارس أكثر مقاومة للزلازل

وفي وقت سابق السبت، قررت ولاية إسطنبول إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل بدءا من 20 فبراير الجاري.

ولفت بيان إلى أنه خلال الأعوام الماضية تم فحص 1418 مدرسة في المدينة يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة عام 1999 الذي طال إسطنبول.

وتبين أن 67 منها مقاومة للزلازل و1351 تم تصنيفها “خطيرة”، وجرى إعادة بناء بعضها بينما تم تدعيم مباني بعضها الآخر، وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة “خطيرة”، حسب البيان.

وأوضحت الولاية أنه تقرر هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس الـ93 المصنفة “خطيرة”، في حين سيتم تدعيم مباني 17 مدرسة.

وأشارت إلى أنه سيجري نقل طلاب تلك المدارس إلى أخرى أكثر مقاومة للزلازل، بدءا من يوم الاثنين، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

والخميس الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار لعملية الإغاثة في تركيا، وأطلقت نداء بقيمة 400 مليون دولار للسوريين.