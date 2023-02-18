زلزال تركيا.. أذربيجان ترسل قطارا محمّلا بمساعدات والمكسيك تقدّم 140 طنا (فيديو)

وصل قطار يحمل مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب الأذري إلى ولاية قارص شرقي تركيا، اليوم السبت، ضمن حملة لمساعدة المتضررين من كارثة الزلزال.

وجرى جمع التبرعات في إطار حملة أطلقها منتدى أسسه رجال أعمال أتراك في أذربيجان.

وكان والي الولاية توركر أوكسوز في استقبال القطار بمحطة قارص، ومعه نورو غولييف القنصل الأذري في قارص، وعدد من المعنيين والمواطنين.

بيوت هجرها أصحابها وتركوا بداخلها ممتلكاتهم.. هذا حال مبانٍ تضررت بشكل كبير في ولاية #أديامان التركية لتكون شاهدةً على قوة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا#تركيا #زلزال_تركيا #زلزال_تركيا_سوريا #زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/MmNntfK7Zt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2023

وفي السياق، أرسل الشعب المكسيكي 140 طنًّا من مواد الإغاثة إلى تركيا لضحايا الزلزال المزدوج الذي وقع في كهرمان مرعش، وترك آثاره في 11 ولاية تركية.

وذكر السفير التركي في المكسيك إلهان كمال توغ أن 140 طنًّا من المساعدات أُرسلت إلى تركيا بالتعاون مع وزارة الدفاع المكسيكية والوكالة الدولية للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الخارجية المكسيكية.

في حين دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إلى توثيق التعاون بين الاتحاد الأوربي وتركيا بعد الزلزال.

وقال راسموسن خلال مؤتمر الأمن في ميونخ الألمانية “نحن وعدد من الدول الأوربية قررنا دعم تركيا بالمساعدات الإنسانية، هذا وقت يجب فيه إثبات صداقتنا”، حسب تعبيره.

وأضاف أنه إلى جانب تكثيف الإغاثة الإنسانية لضحايا الزلزال، ينبغي على الاتحاد الأوربي أن يأخذ في الاعتبار التداعيات المحتملة على المدى الطويل لهذه الكارثة.

فقدت والدتها في الزلزال💔.. جنود أتراك يحتفلون بعيد ميلاد طفلة نجت من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا pic.twitter.com/aX1p0nY2sn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2023

وفي شمالي لبنان، أُطلقت حملة رد الجميل للتضامن مع الشعب التركي، السبت، بالتعاون بين جمعية علّم بالقلم الخيرية والمجتمع المدني في المنطقة عبر إرسال مساعدات إلى متضرري الزلزال.

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادّة التي يعيشها اللبنانيون منذ عام 2019، فإن كثيرًا منهم تضامنوا مع تركيا وسوريا وأرسلوا المساعدات العينية والمادية، واتجهت فرق متخصصة للإغاثة ولمساعدة المتضررين من الزلزال.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​