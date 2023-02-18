القوات المسلحة القطرية تنقل مساعدات إنسانية إلى تركيا (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة القطرية، أمس الجمعة، أنها نقلت مساعدات إنسانية إلى تركيا، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مؤخرا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية، أن طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الأميرية حملت إلى تركيا، الأسبوع الماضي، 4 طائرات هليكوبتر من نوع أجوستا.

وأشار البيان إلى أن المساعدات شملت آليات ومعدات صيانة لدعم المتضررين في المنطقة المنكوبة، وفريقا طبيا للعمل ضمن المستشفيات الميدانية والإجلاء الطبي ودعم المتضررين في المناطق المنكوبة.

وتضمنت المساعدات مجموعة من الخيام العائلية والمواد الغذائية والطرود الشتوية وسلال النظافة العائلية وحزمة الإيواء وبطانيات، وغيرها من الأدوات الضرورية، وفق البيان.

وذكر البيان أن المساعدات شملت أيضا مستشفيات ميدانية قدمها الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية.

وأعلنت قطر أول أمس الخميس تقديمها مساعدات إنسانية لضحايا زلزال تركيا وسوريا بنحو 70 مليون دولار، مع استمرارها في متابعة أولويات دعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين.

ومنذ الساعات الأولى للزلزال، هرعت الدوحة إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية وتوالت بعدها حملات التبرع الرسمية والشعبية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد الماضي، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة إسطنبول، ضمن زيارة عمل قام بها أمير قطر لتركيا ليوم واحد، وهو أول زعيم زار تركيا عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي البلاد.

ودشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر (وهي هيئة حكومية)، حملة إغاثية عاجلة بعنوان “عون وسند” للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، بالشراكة مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وبلغ حجم التبرعات للحملة 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي، لصالح المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.