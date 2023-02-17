زلزال جديد يضرب هاطاي التركية وشمال غرب إدلب (فيديو)

أعلنت تركيا تسجيل هزة أرضية، مساء أمس الخميس، قبالة سواحل ولاية هاطاي، جنوبي البلاد، فيما أعلنت سوريا تسجيل هزة أرضية شمال غرب البلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” أن زلزالا بقوة 5.1 درجات مركزه البحر الأبيض المتوسط وقع قبالة سواحل منطقة “آرسوز” بولاية هاطاي، جنوبي البلاد.

عاجل | إدارة الكوارث والطوارئ التركية: #زلزال بقوة 5.1 ضرب ولاية #هاطاي جنوبي #تركيا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 16, 2023

وقال إن مركز الزلزال يبعد 6 كيلومترات عن آرسوز، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 9.26 كيلومترات.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن والي هاطاي رحمي دوغان أنهم لم يتلقوا أي بلاغات عن وقوع أضرار في المباني.

وأضاف أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة.

وفي دمشق، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات ضربت شمال غرب إدلب مساء أمس الخميس.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 18.8 كيلومترا، وأن مركزه يبعد 61 كيلومترا عن مدينة إدلب.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الهزة الارتدادية في إدلب كانت قوية وشعر بها جميع السكان.

وضرب زلزالان قويان الولايات الجنوبية في تركيا والأجزاء الشمالية الغربية من سوريا قبل نحو 10 أيام، مما خلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين وتسبب في دمار هائل في المناطق المنكوبة.