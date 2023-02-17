تركيا.. انهيار مبنى متصدع على جرافة ونجاة السائق في اللحظات الأخيرة (فيديو)

نجا سائق من الموت في اللحظات الأخيرة بعد انهيار مبنى متصدع في مدينة أنطاكيا التركية نتيجة الزلزال فوق الجرافة.

وبينما كانت الجرافة تقوم بإزالة الأنقاض من المبنى الذي انهارت منه أجزاء بالفعل، سقط الجزء الأمامي والعلوي من البناية فوق الجرافة.

وفي لحظات، قفز السائق من الجرافة لينجو من الحادث، وقالت وسائل إعلام تركية إنه لم يصب بأذى نتيجة الانهيار.

نجا السائق في اللحظة الأخيرة.. شاهد سقوط بناء على جرافة تعمل على رفع الأنقاض في مدينة #أنطاكيا بـ #تركيا#زلزال_تركيا #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/zozVL4mVar — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2023

وأعلنت تركيا أن أكثر من 50 ألف مبنى انهار أو تعرض لضرر شديد إثر الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

وقالت وزارة التخطيط الحضري التركية إنه يجب هدم المباني المعرضة للخطر بصورة عاجلة.

وذكرت السلطات أنها فحصت أكثر من 387 ألف مبنى في الولايات التي تضررت من الزلزال، حتى الأربعاء الماضي.

وأضافت أنه يوجد أكبر عدد من المباني التي يتعين هدمها سريعًا في مدينة غازي عنتاب بواقع نحو 12 ألف مبنى، تليها هاطاي بنحو 11 ألف مبنى ثم كهرمان مرعش بفارق يسير.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ثم تلا ذلك آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف، وتسبب في دمار هائل في المناطق المنكوبة.