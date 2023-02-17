بايدن: لن أعتذر عن استهداف المنطاد وسأُسقط أي جسم طائر يهدد الولايات المتحدة (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدًا للولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض: “إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأمريكي، فأُسقطه”، وذلك بعد أيام عدة على إصداره أمرًا بإسقاط منطاد صيني، وثلاثة أجسام أخرى.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه “لا شيء حتى الآن يشير إلى أن هذه الأجسام الطائرة مرتبطة بأعمال تجسس صينية”، مضيفًا أن “تقييم الاستخبارات يشير إلى أن الأجسام الطائرة مرتبطة على الأرجح بشركات خاصة أو مؤسسات بحثية”.

وقال بايدن إن الجيش الأمريكي تصرف مع الأجسام الطائرة وفق المعاير المعمول بها، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديث هذه المعايير والقواعد لتتوافق مع المستجدات وستكون متاحة للأجهزة المعنية، ولكنها ستبقى سرية.

وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، معربًا عن “أمله في أن ينهي المسألة”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يريد “حربًا باردة” مع الصين، لكنه شدد على أنه “لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد”.





وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي عن سلسلة الحوادث التي وقعت أخيرًا، وشملت إسقاط منطاد صيني مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

وقالت واشنطن إن المنطاد كان يقوم بمهمة تجسس، فيما تقول بيجين إنه يستخدم لأغراض بحثية في مجال الأرصاد، ودخل المجال الجوي الأمريكي بشكل غير متعمد.

كما أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط أجسامًا طائرة لم يحدد طبيعتها خلال أيام 10 و11 و12 فبراير/شباط الجاري.