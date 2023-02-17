إسرائيل: إيران تجري محادثات مع 50 دولة لبيع طائرات مسيّرة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن “إيران تجري محادثات مع ما لا يقل عن 50 دولة لبيع طائراتها المسيّرة وذخيرة حية دقيقة”.

وكتب غالانت في تغريدة على تويتر: “قلت في مؤتمر ميونيخ للأمن إن النظام الإيراني لم يعد موردًا محليًّا للوكلاء في الشرق الأوسط، إنه شركة متعددة الجنسيات، تنشر الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والذخيرة الحية الدقيقة في أوربا وأمريكا الجنوبية وآسيا”.

From my remarks at @MunSecConf: the Iranian regime is no longer a “local supplier” to proxies in the Middle East – it’s a “multinational corp.” spreading lethal weapons, including UAVs and PGMs in Europe, South America and Asia. Iran is in talks with no less than 50 countries. pic.twitter.com/Gwptro1pCD — יואב גלנט (@yoavgallant) February 17, 2023

وأضاف: “تجري إيران محادثات مع ما لا يقل عن 50 دولة (لم يسمها)”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية، قد قالت نهاية العام الماضي، إن إيران باعت روسيا طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة تستخدمها موسكو في أوكرانيا.

واعتبر غالانت أن إيران “ستتمتع بمزيد من القوة بمجرد انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني، الخريف المقبل”.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى أن “يتحرك بشكل عاجل لوضع آلية بديلة للردع والعواقب، قبل أن تحصل إيران على تصريح مجاني لتهريب الأسلحة ومهاجمة الاستقرار العالمي”.

ووصل غالانت الخميس إلى ألمانيا في زيارة غير معلنة المدة، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير/ شباط الجاري.

ويعد “مؤتمر ميونيخ للأمن” حدثا سنويا تستضيفه المدينة التي تحمل الاسم ذاته، لمناقشة قضايا الأمن عبر المحيط الأطلسي.