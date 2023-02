إسرائيل: إيران تجري محادثات مع 50 دولة لبيع طائرات مسيّرة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن “إيران تجري محادثات مع ما لا يقل عن 50 دولة لبيع طائراتها المسيّرة وذخيرة حية دقيقة”.

وكتب غالانت في تغريدة على تويتر: “قلت في مؤتمر ميونيخ للأمن إن النظام الإيراني لم يعد موردًا محليًّا للوكلاء في الشرق الأوسط، إنه شركة متعددة الجنسيات، تنشر الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والذخيرة الحية الدقيقة في أوربا وأمريكا الجنوبية وآسيا”.

From my remarks at @MunSecConf: the Iranian regime is no longer a “local supplier” to proxies in the Middle East – it’s a “multinational corp.” spreading lethal weapons, including UAVs and PGMs in Europe, South America and Asia. Iran is in talks with no less than 50 countries. pic.twitter.com/Gwptro1pCD

