وسط تكبيرات الأهالي.. الاحتلال يفجّر منزل الشهيد الجعبري منفذ عملية “كريات أربع” (فيديو)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الخميس في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منزل الشهيد محمد كامل الجعبري، منفذ عملية “كريات أربع” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر تفجير المنزل في وقت مبكرة من الصباح، مما أثار الفزع في المنطقة وخلف سُحبًا عالية من الدخان وسط تكبير الأهالي.

واقتحم عدد كبير من قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل الخليل، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تلك القوات فرضت إغلاقًا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات على الخروج من منازلها والبقاء في البرد القارس ساعات، بمن فيهم الأطفال والنساء.





ونقلت عن ابن عم الشهيد الجعبري، أن قوات الاحتلال أخلت المنزل قبل تفجيره، وهو مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، تبلغ مساحته 800 متر مربع، وتقع شقة الشهيد في الطابق الرابع منه، ويأوي المبنى ست عائلات فيها 50 فردًا من أهل الشهيد وذويه.

وأضاف أن وحدة خاصة بالمتفجرات قامت بعملية التفجير على مرحلتين، وأن أضرارًا جسيمة لحقت بباقي الطوابق والمباني المجاورة.

#شاهد .. قوات الاحتلال تطرد الصحفيين والمواطنين من محيط منزل الشـ.ـ&ـيد محمد كامل الجعبري في الخليل لمنعهم من التغطية الإعلامية قبل ان تقوم بتفجيره. pic.twitter.com/9QHg6BAKqb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 16, 2023

وارتقى الشهيد الجعبري (35 سنة) برصاص قوات الاحتلال في 29 أكتوبر الماضي، قرب مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين.

ووثقت مقاطع فيديو إطلاق الشهيد للنار على قوات الاحتلال والمستوطنين، وبعده دعسته سيارة للاحتلال وأطلق عليه جندي إسرائيلي النار فأسقطه شهيدًا.

تغطية صحفية: "مشاهد جديدة.. لحظة تنفيذ محمد كامل الجعبري عملية "كريات اربع" بالخليل". pic.twitter.com/jEWyyXF6cD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 30, 2022

ونفذ الشهيد الجعبري عملية “كريات 4” التي قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، وقامت قوات الاحتلال بعدها بحملات مداهمة وتفتيش واعتقالات شملت شقيق منفّذ العملية.

وكان الشهيد متزوجًا وأبًا لطفلين (عبد الرحمن وسارة)، وشقيقًا للأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، الذي تحرر في صفقة “وفاء الأحرار”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيد محمد الجعبري عَمل مدرسًا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

#فلسطين | الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: بكل فخر واعتزاز يزف الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نبأ استشهاد المربي الفاضل محمد كامل الجعبري، منفذ العملية البطولية في مغتصبة "كريات أربع"، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.#غرب_آسيا pic.twitter.com/zvPqaYEXU6 — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) October 29, 2022

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية -غير مرخصة من حكومة الاحتلال- بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.