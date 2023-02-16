نجلاء المنقوش للجزيرة مباشر: صدمت مما رأيت في هاطاي بسبب الزلزال (فيديو)

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش إنها شعرت بصدمة كبيرة وحزن عميق بعد زيارتها لمدينة هاطاي التركية التي ضربها الزلزال المدمر بداية الشهر الجاري.

وأضافت المسؤولة الليبية في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن هناك مساحات شاسعة من المدينة عبارة عن مباني مدمرة.

وذكرت أن سكان المدينة يجلسون أمام المباني المدمرة بلا حول لهم ولا قوة ويواجهون طقسا شديد البرودة.

وأشارت نجلاء خلال اللقاء إلى أن فرق الإنقاذ الليبية تشارك في عمليات البحث وساهمت في إخراج أحياء من تحت الأنقاض في عدة مواقع بتركيا.

وقالت إن تركيا ساندت الشعب الليبي كثيرا وكانت سباقة في دعم استقرار ليبيا.

وذكرت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيزور تركيا قريبا على رأس وفد كبير.





وقامت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش بزيارة إلى تركيا قدمت خلالها العزاء في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب الولايات الجنوبية في تركيا والأجزاء الشمالية الغربية في سوريا.

وقامت الوزيرة الليبية بزيارة مدينة هاطاي للاطلاع على أعمال الإنقاذ التي تقوم بها الفرق الليبية في المدينة.

وأرسلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فرقا للبحث والإنقاذ وطائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة.