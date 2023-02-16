خلال ساعات.. حملة شعبية ورسمية بتركيا تجمع أكثر من 5 مليارات دولار لدعم ضحايا الزلزال

قال مراسل الجزيرة مباشر في تركيا إن حملة شعبية ورسمية تركية أعلنت جمع أكثر من 100 مليار ليرة، نحو 5.3 مليارات دولار، خلال ساعات لدعم ضحايا الزلزال.

وبدأت قنوات تلفزيونية تركية بثًا مباشرًا مشتركًا لجمع تبرعات تخصص لدعم المتضررين وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزالين الذين ضربا الولايات الجنوبية من البلاد والأجزاء الشمالية الغربية من سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

وتسبب الزلزال في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فيما تضرر منه ملايين عدة من البشر.

كل وسائل الإعلام التركية في بث مباشر بعنوان "تركيا.. قلب واحد" لجمع التبرعات لمنكوبي الزلزال وإعادة الإعمار. المتصلون من أبناء الشعب التركي يقدمون حاليا ملحمة تاريخية بالتضامن والوحدة. التبرعات بملايين ومليارات الليرات.. واضح أن الرقم النهائي سيكون مهولا. TÜRKİYE TEK YÜREK❤️🇹🇷 pic.twitter.com/qBj1sZICHM — Hamza Tekin حمزة تكين 🇹🇷 (@Hamza_tekin2023) February 15, 2023

وتشهد تركيا منذ الزلزالين مبادرات تضامنية من جانب مواطنين لتقديم التبرعات والمساعدات إلى المتضررين.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن الفلاحة التركية ساريغول كاشان، 70 عامًا، باعت بقرتها الوحيدة للتبرّع لمنكوبي الزلزال، في مشهد يلخص تضامن الأتراك الاستثنائي مع مواطنيهم في الجنوب والجنوب الشرقي، الذين طالتهم أسوأ كارثة شهدتها تركيا المعاصرة.

وذكرت سارغول إنها تريد التبرع بـ13 ألف ليرة تركية، نحو 650 يورو، لصالح الذين ماتوا والذين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأشار التقرير إلى أن فلاحات أخريات قمن ببيع ما يمتلكن من حيوانات وتبرعن بأثمانها إلى إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد”، وباع أتراك ما يملكون من أشياء مثل السيارات للتبرع بأثمانها، فيما قدم آخرون مدخراتهم لصالح الضحايا.

وأضاف التقرير أنه في أماكن أخرى، تقوم النساء بتحضير المئات من أرغفة الخبز الطازجة يوميًا وإرسالها إلى المناطق المنكوبة بوساطة السلطات المحلّية.

أما سيركناز في بورصة، شمالي غرب البلاد، فلم تعد تترك أدوات الحياكة، إذ تنسج كنزات صوفية “بلا كلل” للناجين، وتقول “كلّما تمكنت من المساعدة أكثر كان ذلك أفضل. الجو بارد جدًا هناك، الملابس التي أنسجها ستدفئهم”.

وفي البستان قرب كهرمان مرعش مركز الزلزال، تنخفض درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في الليل.

ووسط الأنقاض، تكتشف امرأة وعائلتها كيسًا من البسكويت في جيوب سترة رمادية تلقّتها للتو، وقفّازات ودبّوسًا وحلوى.

وشهدت فرق الإغاثة الأجنبية أيضًا هذه اللفتات الصغيرة التي أظهرها السكّان الممتنّون.

وكتب فريق من الأمن المدني الإسباني على موقع تويتر “أوقفونا على الطريق ليقدّموا لنا الطعام ولم يسمحوا لنا بأن ندفع ثمنه”، مرفقًا التغريدة بصورة لبيتزا تركية مع اللحم المفروم والجبنة.