جمعيات مصرية في تركيا تجمع 200 ألف دولار وتشارك بقوافل إغاثة لمساعدة منكوبي الزلزال

أعلنت جمعيات مصرية في تركيا، اليوم الخميس، أنها جمعت حتى الآن 3.6 ملايين ليرة، نحو 200 ألف دولار، ونظمت عددًا من القوافل الإغاثية، وتطوع أفرادها في عمليات إجلاء المنكوبين من الزلزالين الذين ضربا تركيا بداية شهر فبراير/شباط الجاري.

وذكرت الجمعيات في بيان أنها شاركت في تنظيم 5 قوافل إغاثية بالتعاون مع منظمة “آي إتش إتش” التركية للإغاثة.

وأوضح البيان أن الجمعيات تضم منظمات: “ديوان الخير” و”الرواد الجدد” و”أجيال المستقبل” و”أركان” و”منتدى الشباب المصري” و”اتحاد الطلاب المصريين”.

وذكر أن المنظمات قدمت تبرعات عينية شملت “مولدات كهرباء وبطاطين وخيم ودفايات كهرباء وأغذية وملابس”، كما انضم أكثر من 254 عضوًا من أعضاء تلك المؤسسات لصفوف المتطوعين لدى بلديات إسطنبول، بجانب المشاركة في إجلاء المتضررين من المناطق المنكوبة وإقامة حملة تبرع بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي شارك فيها المئات.

وأشار البيان إلى أن “جهود تلك المؤسسات تستمر على مرحلتين الأولى منذ وقوع الزلزال وتستمر حتى أواخر الأسبوع المقبل، بجانب مرحلة ثانية مستمرة لحين انتهاء إعمار تلك المناطق المنكوبة”.

ثواني معدودة شتت حياة الآلاف.. من بينهم طلابٌ بدون ذويهم.. فأصبحوا بلا مأوى في هذا البرد القارس..

يطلق صندوق عون للدعم التكافلي حملة لجمع تبرعات مادية وعينية لمساعدة الطلاب المصريين المتضررين من الزلزال Turkish Lira: AHMET ALPARSLAN

TR450020500009492151100001 pic.twitter.com/l5ZDs92mLk — M.Ö.B.T | Mısırlı Öğrenciler Birliği – Türkiye (@mobt_turkiye) February 11, 2023

وقتل وأصيب عشرات الآلاف نتيجة للزلزالين الذين ضربا الولايات الجنوبية في تركيا والأجزاء الشمالية الغربية في سوريا، كما تسببا في انهيار عشرات الآلاف من المباني في البلدين.