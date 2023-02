استخدام تقنيات لـ “ناسا” لتحديد أماكن المحاصرين في زلزالي تركيا وسوريا

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إنه تم نشر تكنولوجيا صممتها الوكالة في أعقاب الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا لمساعدة فرق الإنقاذ في تحديد أماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وذكرت “ناسا” أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى فرق البحث والمسعفين في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأوضحت أنه تم بناء النماذج الأولية للوحدات، في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لها بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قبل ترخيصها لشركة “سبيس أوبس”.

وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

وقالت ناسا إنها تعمل أيضا على مشاركة صورها الجوية وبياناتها من الفضاء لدعم أعمال الإغاثة والإنقاذ.

A @NASASpinoff technology called FINDER has been deployed to aid first responders after the devastating earthquakes in Turkey and Syria. This technology helps rescue teams locate people trapped in rubble. https://t.co/jMkLFWR64f pic.twitter.com/vsEYxvzEfQ

— NASA (@NASA) February 14, 2023