استخدام تقنيات لـ “ناسا” لتحديد أماكن المحاصرين في زلزالي تركيا وسوريا

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إنه تم نشر تكنولوجيا صممتها الوكالة في أعقاب الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا لمساعدة فرق الإنقاذ في تحديد أماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وذكرت “ناسا” أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى فرق البحث والمسعفين في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأوضحت أنه تم بناء النماذج الأولية للوحدات، في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لها بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قبل ترخيصها لشركة “سبيس أوبس”.

وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

وقالت ناسا إنها تعمل أيضا على مشاركة صورها الجوية وبياناتها من الفضاء لدعم أعمال الإغاثة والإنقاذ.

A @NASASpinoff technology called FINDER has been deployed to aid first responders after the devastating earthquakes in Turkey and Syria. This technology helps rescue teams locate people trapped in rubble. https://t.co/jMkLFWR64f pic.twitter.com/vsEYxvzEfQ — NASA (@NASA) February 14, 2023

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين تحت الأنقاض، نجحت فرق البحث في إنقاذ أحياء وإخراجهم من تحت الأنقاض خلال الساعات الأخيرة.

وضرب زلزال أول بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر الولايات الجنوبية في تركيا والأجزاء الشمالية الغربية من سوريا في فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، قبل أن يضربها زلزال آخر بقوة 7.6 درجة في وقت لاحق من نفس اليوم.

وأسفر الزلزالان عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا، كما دمر آلاف المباني فيهما.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن زلزال كهرمان مرعش هو أقوى زلزال تتعرض له منطقة الأناضول منذ 2000 عام.

وذكرت أن الزلزال تسبب في تحريك القشرة الأرضية بمقدار 7.3 أمتار.