إيران ترد على مزاعم أمريكية تربط بين طهران وزعيم القاعدة الجديد

نفت إيران ما قالته الولايات المتحدة عن أن المصري سيف العدل الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة مقيم في إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن “تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة بأن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران”.

وذكر تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، أن العدل أصبح الزعيم الجديد للتنظيم بعد أيمن الظواهري الذي قتل في يوليو/تموز الماضي، وأنه موجود في إيران، لكن التنظيم لم يعلن بعد تعيينه بشكل رسمي.

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر، اليوم الخميس، ما قالته الولايات المتحدة، وكتب على تويتر: “أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة.. نشر أخبار عن زعيم القاعدة وربطه بإيران أمر مضحك”.

وأضاف: “مؤسسو القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولون عن نمو الإرهاب في العالم”.

I advise White House to stop the failed Iranophobia game. Linking Al-Qaeda

to Iran is patently absurd and baseless.

Those who created Al-Qaeda and DAESH must be held accountable for spreading terrorism worldwide. Don't give false address! — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 16, 2023

وسيف العدل، 62 عاما، ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وعضو بارز في تنظيم القاعدة ورصدت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقودهم إليه.

وحسبما يقول المحققون الأمريكيون، لا يُعرف سوى القليل عن سيف العدل، وليس له صور تقريبا باستثناء ثلاث صور إحداها بالأبيض والأسود ومستخدمة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية كبرى اتهامات للعدل في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 لدوره في الهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا وأصابت أكثر من خمسة آلاف.

ووفقا لما ذكره برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فقد انتقل العدل بعد تلك التفجيرات إلى جنوب شرق إيران.

وقال خبراء إن سيف العدل كان في وقت من الأوقات كبير الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن ومدربا بارزا لمسلحي التنظيم نتيجة لخبرته العسكرية المهنية، كما كان رئيسا للجنة العسكرية لتنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وكتب علي صوفان، وهو عميل خاص سابق في مكتب التحقيقات الاتحادي يتعقب عناصر القاعدة، في لمحة نشرها مركز مكافحة الإرهاب، أن الرجل الذي يحمل الاسم الحركي “سيف العدل” واسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان شخصية ذكية بملامح جامدة لا يمكن من خلالها تكوين أي انطباعات عن أفكاره ومشاعره.

وأضاف صوفان “مع ذلك، عُرف عنه أيضا تقلب المزاج. ويملك (لسانا حادا) وهو مستعد لتهديد أي شخص يضايقه بالعنف ومن المعروف أنه يواجه الخيانة بالشدة سريعا وبلا رحمة”، مضيفا أنه “عُرف أيضا بكونه ناصحا يقدم المشورة برفق. وفي الأوقات الأكثر بهجة، يظهر موهبة في لعب كرة القدم وميلا لتدبير المقالب على سبيل المزاح”.