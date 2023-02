إيران ترد على مزاعم أمريكية تربط بين طهران وزعيم القاعدة الجديد

نفت إيران ما قالته الولايات المتحدة عن أن المصري سيف العدل الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة مقيم في إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن “تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة بأن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران”.

وذكر تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، أن العدل أصبح الزعيم الجديد للتنظيم بعد أيمن الظواهري الذي قتل في يوليو/تموز الماضي، وأنه موجود في إيران، لكن التنظيم لم يعلن بعد تعيينه بشكل رسمي.

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر، اليوم الخميس، ما قالته الولايات المتحدة، وكتب على تويتر: “أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة.. نشر أخبار عن زعيم القاعدة وربطه بإيران أمر مضحك”.

وأضاف: “مؤسسو القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولون عن نمو الإرهاب في العالم”.

