صور جديدة للحظة وقوع زلزال كهرمان مرعش في تركيا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر، اليوم الأربعاء، لحظة وقوع الزلزال الثاني الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل نحو 10 أيام.

وسجلت اللقطات التي صورتها كاميرا مراقبة في محطة للتزود بالوقود في كهرمان مرعش لحظة الزلزال، وقيام عدد من العاملين في المحطة وملاك السيارات بالعدو للنجاة.

وتراقصت أعمدة المحطة كما تساقطت العبوات الموضوعة على الأرفف، وما هي إلا ثوان وسقطت بناية مقابلة للمحطة مثيرة سحابة كبيرة من الغبار.

صور جديدة من كاميرا مراقبة لمحطة وقود في ولاية كهرمان مرعش بـ #تركيا تظهر لحظة وقوع #زلزال_تركيا_وسوريا الثاني في 6 فبراير/شباط الجاري pic.twitter.com/XBBdAqqaDL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2023

وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا، كما دمر آلاف المباني فيهما.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن زلزال كهرمان مرعش هو أقوى زلزال تتعرض له منطقة الأناضول منذ 2000 عام.

وذكرت أن الزلزال تسبب في تحريك القشرة الأرضية بمقدار 7.3 أمتار.