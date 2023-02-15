سياسة|تركيا

صور جديدة للحظة وقوع زلزال كهرمان مرعش في تركيا (فيديو)

15/2/2023-|آخر تحديث: 15/2/202310:25 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو نشر، اليوم الأربعاء، لحظة وقوع الزلزال الثاني الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل نحو 10 أيام.

وسجلت اللقطات التي صورتها كاميرا مراقبة في محطة للتزود بالوقود في كهرمان مرعش لحظة الزلزال، وقيام عدد من العاملين في المحطة وملاك السيارات بالعدو للنجاة.

وتراقصت أعمدة المحطة كما تساقطت العبوات الموضوعة على الأرفف، وما هي إلا ثوان وسقطت بناية مقابلة للمحطة مثيرة سحابة كبيرة من الغبار.

 

وأسفر الزلزال عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كل من تركيا وسوريا، كما دمر آلاف المباني فيهما.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن زلزال كهرمان مرعش هو أقوى زلزال تتعرض له منطقة الأناضول منذ 2000 عام.

وذكرت أن الزلزال تسبب في تحريك القشرة الأرضية بمقدار 7.3 أمتار.

المصدر : الجزيرة مباشر