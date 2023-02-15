بينهم أطفال ومسنون.. انتشال العديد من الناجين بعد مرور أكثر من 200 ساعة على زلزال تركيا (فيديو)

رغم مرور 9 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، إلا أن فرق الإنقاذ لا تزال مستمرة في عملها، وأنقذت العديد من العالقين تحت الأنقاض يوم الثلاثاء.

أديامان

تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ مسنة بعمر 77 عاما، في ولاية أديامان، بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال.

ونجح المنقذون في انتشال فاطمة غونغور ونقلها إلى المستشفى على الفور.

واحتضن عدد من أقرباء غونغور أفراد الإنقاذ للتعبير عن امتنانهم جراء إنقاذها.

وفي نفس الولاية، نجحت الفرق الإغاثية في إنقاذ رمضان يوجل (45 عاما) من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 207 ساعات. كما انتشلت طفلا بعد مرور نفس المدة.

أشبه بالمعجزات.. إخراج أطفال من تحت الأنقاض بعد أكثر من 200 ساعة #الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/F3ieehQRZL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2023

وبعد مرور 198 ساعة على الزلزال، تمكنت فرق الإنقاذ ومن بينها عناصر تابعة للجيش التركي وعمال المناجم في زونغولداق من إنقاذ محمد جعفر تشتين (18 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كان يقطنه في حي “الجمهورية” بالولاية.





ونقل الشاب المصاب مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل الطواقم الطبية.

بعد مرور 198 ساعة على #الزلزال تمكنت فرق الإنقاذ من الجيش التركي و#عمال_المناجم في زونغولداق من إنقاذ محمد جعفر تشتين (18 عامًا) من تحت الأنقاض. pic.twitter.com/gsvxXiJfNx — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

هاطاي

بعد أكثر من 8 أيام و16 ساعة تحت الأنقاض، أخرجت فرق الإنقاذ رجلا وزوجته رجل في ولاية هاطاي.

ووثق فيديو عملية إنقاذ الزوجين بعد مرور 208 ساعات من وقوع الزلزال.

إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات من تحت الأنقاض بمدينة #أنطاكيا في ولاية #هطاي جنوبي #تركيا pic.twitter.com/fTBdP0nCzw — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

كما نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شابة من تحت الأنقاض في نفس الولاية، بعد 201 ساعة من الزلزال.

وشارك في عملية إنقاذ الشابة أمينة أكغول عمال مناجم قادمون من ولاية زونغولداق، وفرق إنقاذ أخرى، حيث تمكنوا من الوصول إليها تحت ركام بنائها في مدينة أنطاكيا.

بعد أكثر من 8 أيام و16 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ رجل وزوجته في ولاية هاطاي التركية#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/Git65UTLGi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2023

كهرمان مرعش

تمكنت الفرق الإغاثية بولاية كهرمان مرعش من إنقاذ امرأة من تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بعد مضي 205 ساعات.

وحفرت فرق الإنقاذ في قضاء (أون إكي شباط) خندقا بطول 5 أمتار من أجل الوصول لعائشة غول بايير (35 عاما).

ولم يستطع عناصر طاقم الإنقاذ حبس دموع الفرح، بعد أن تكلل جهدهم بالنجاح.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا حتى الآن 35418 قتيلا و105505 مصابين، في حين وصل العدد في سوريا إلى 4574 قتيلًا و7429 مصابا.