بعد لقطات واسعة الانتشار.. عيسى عمرو: لو لم يكن برفقتي صحفي أمريكي بارز لاعتقلني الاحتلال (فيديو)

حكى الحقوقي وناشط السلام عيسى عمرو تفاصيل الاعتداء اذي تعرّض له من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، في الخليل أثناء مرافقته وفدًا صحفيًّا أجنبيًّا.

وقال لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، إن ما حدث معه هو ما يحدث مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجودهم، وبعد انتخاب هذه الحكومة المتطرفة زادت عمليات الاعتقال والاحتجاز والضرب والاعتداء من قِبل المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف “نعمل في مدينة الخليل على تعريف المجتمع الدولي بسياسة الأبارتهايد (الفصل العنصري) وعنف المستوطنين وجيش الاحتلال”.

وقال “كنت برفقة الصحفي الأمريكي لورانس رايت، الذي يعمل مع صحيفة (نيويوركر) والمصورة البلجيكية باربرا ديبوكلير، وأشرح لهم عن المناطق المغلقة في وجه الفلسطينيين والحواجز”.

وحصل فيديو الاعتداء على عيسى عمرو على أكثر من مليوني مشاهدة على تويتر في وقت قياسي، وقال الناشط الفلسطيني لـ(هاشتاج) إن نشر الصحفي المشهور للفيديو هو ما أسهم في انتشاره الواسع والوصول إلى صحفيين وناشطين عالميين.

The IDF is misrepresenting what led to assault on peace activist Issa Amro in Hebron yesterday. The soldier initiated the encounter. Amro did not curse or interfere only asked that he call the commander. Nothing to justify the attack that followed. pic.twitter.com/2nxCD2jXjc

وشهد الحدث حملة تضامنية واسعة عبر تويتر مع عيسى عمرو، الذي وصفه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه “فوضوي” واتهمه بالتنمر على الجنود الإسرائيليين. وعلّق الناشط الفلسطيني على ذلك بالقول، إنها “أحد أساليب الاحتلال لإسكات أصوات الفلسطينيين”.

وأضاف عمرو أن الفلسطينيين يسعون لجعل مثل هذه الشخصيات تعمل على وصف الواقع كما هو فقط وعلى حقيقته، مضيفًا أن حادث الاعتداء عليه أمامهم كان شاهدًا حيًّا على هذا الواقع.

من جهتها، قالت المصورة الصحفية باربرا ديبوكلير لبرنامج (هاشتاج) إنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها فلسطين وتشهد على ما يعيشه شعبها، لكنها بعد حادث الاعتداء الذي عاشته هزها، وجعلها أكثر صرامة في دعم القضية الفلسطينية.

وترى باربرا أن انتقال هذه الصورة (للاعتداء) إلى المجتمع الأوربي والدولي هو أمر مهم للغاية، إذ تقسم القضية الفلسطينية العالم إلى إما عاجز عن المساعدة أو داعم لإسرائيل بسبب ما يتلقونه عبر الإعلام الأجنبي.

ورأت الصحفية البلجيكية أن انتشار هذه الاعتداءات عبر مقاطع مصوّرة هو مهم لتوعية المجتمع الدولي بما يعيشه الفلسطينيون.

Watch the video.

the Israeli soldier started to Harass us, but some Israeli media outlets & Israeli leaders backed him Up. It is apartheid racist country .

It is not the first experience for me, I was beaten many times by soldiers and settlers in Hebron with no accountability pic.twitter.com/Jx8wc8dMk3

— Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 (@Issaamro) February 15, 2023