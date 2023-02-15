أول منافسة بارزة لترمب.. نيكي هايلي تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2024 لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترمب في 2017، “أنا مرشحة رئاسية”.

وكان من المتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي البالغة (51) عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وستكون هايلي على الأرجح إحدى النساء القليلات اللواتي سيترشحن للانتخابات.

وطالبت هايلي، الثلاثاء، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها بـ “جيل جديد من القادة” منتقدةً نتائج الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل ترمب (76 عامًا) فيها كثيرا.

Get excited! Time for a new generation. Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

ورد ترمب على الفور على إعلان هايلي متمنياً لها “حظاً سعيداً” مذكراً بأنها كانت تعهدت في الماضي عدم الترشح ضده. وقال في بيان “قلت لها أن تتبع ما يمليه عليها قلبها وأن تفعل ما تريد”.

ولا تحظى حملة ترمب المرشح منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بالزخم الذي يأمل به، بينما يتخبط في سلسلة من القضاياـ ولا يزال يرى تدريجاً جمهوريين يستعدون للترشح لمنافسته، بعدما كان المرشح الوحيد لمدة ثلاثة أشهر.

ووعدت هايلي مؤيديها “بإعلان خاص” الأربعاء المقبل، في شارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية التي كانت حاكمة لها. وستتحدث هناك في أول تجمّع كبير لها، مفتتحةً حملتها.

وعرض موقع حملتها، صباح الثلاثاء، قمصانًا وأكوابًا وقبعات تحمل اسمها.

وأضافت هايلي في مقطع الفيديو الذي أعلنت فيه ترشحها “حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في الولايات المتحدة”. لكنها اعتبرت أن للرئيس الديمقراطي جو بايدن و”الإدارة” في واشنطن سجلًا “مروّعاً”.

ونيكي هي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في كارولاينا الجنوبية.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، لا تمثل نيكي بالضرورة أكبر تهديد لترمب.

وهناك جمهوريون يبحثون احتمال إعلان ترشحهم قريبًا، وبينهم نائب الرئيس السابق خلال ولاية ترمب مايك بنس، ووزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، وحاكما فرجينيا ونيوهمبشير.

وفي سباقها لتصبح مرشحة الحزب الجمهوري، يرجح أن تواجه نيكي منافسًا قادمًا مباشرة من ولايتها هو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، الذي يُتوقع أن يعلِن ترشيحه.

لكن الأضواء مسلطة خصوصاً على رون ديسانتيس حاكم فلوريدا والعضو الصاعد في الحزب، الذي يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت في بعض استطلاعات الرأي، وهو أيضاً لم يعلن ترشحه رسميًا.

حضروا الفشار

وقال رئيس الحزب الديمقراطي جيمي هاريسون “إعلان هايلي يُطلق رسميًا الانتخابات التمهيدية الفوضوية بالنسبة لأنصار ترمب لعام 2024، التي طال انتظارها”.

وأضاف “حضروا الفشار” في إشارة إلى وقوع أحداث وضحايا على غرار أفلام هوليوود.

وفي الجانب الديمقراطي، يؤكد الرئيس جو بايدن أنه “ينوي الترشح مرة أخرى” واعدا بإعلان قراره في بداية العام. ولم يتقدّم أي ديمقراطي لمنافسته حتى الآن.