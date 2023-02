أول منافسة بارزة لترمب.. نيكي هايلي تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2024 لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترمب في 2017، “أنا مرشحة رئاسية”.

وكان من المتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي البالغة (51) عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وستكون هايلي على الأرجح إحدى النساء القليلات اللواتي سيترشحن للانتخابات.

وطالبت هايلي، الثلاثاء، في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها بـ “جيل جديد من القادة” منتقدةً نتائج الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل ترمب (76 عامًا) فيها كثيرا.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023