“أريد بناء المزيد”.. بن غفير يتحدى رفض أمريكا ودول أوربية قرار توسيع الاستيطان

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات، متحديّا بذلك تصريحات لوزراء خارجية أوربيين ووزير الخارجية الأمريكي عبّروا فيها عن انزعاجهم من قرار اتخذته تل أبيب بالترخيص لبناء بؤر استيطانية.

وفي رسالة أعقبت البيان الصادر من واشنطن وحليفاتها الأوربية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس الثلاثاء، قال بن غفير إن “أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل”.

وقال الوزير اليميني المتطرف الذي ينتمي إلى الكتلة القومية الدينية المتشددة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يريد أن يتجاوز نطاق القرار المعلن يوم الأحد، ببناء 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة.

وانضم وزراء خارجية 4 دول أوربية وكندا إلى واشنطن، في معارضة قرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح ببناء بؤر استيطانية يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن قلقهم إزاء الخطط التي أعلنتها إسرائيل يوم الأحد.

وقالوا “نعارض بشدة الإجراءات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض”.

وفي وقت لاحق، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها هي الأخرى تعارض بشدة التوسع في المستوطنات، وأضافت “مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تعرّض جهود تحقيق سلام شامل وعادل ودائم للخطر”.

وأصدرت حكومة نتنياهو، يوم الأحد، تصريحًا بأثر رجعي لبناء 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت تشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن “انزعاجه الشديد” من هذه الخطوة.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات في الأراضي التي تم احتلالها في حرب عام 1967 بين إسرائيل والقوى العربية غير شرعية، وترفض إسرائيل ذلك.

ومنذ عام 1967، أنشأت إسرائيل 132 مستوطنة على أراض يعدّها الفلسطينيون جزءًا من دولتهم في المستقبل، وفقًا لمنظمة السلام الآن.

A man drives to work with his son. They reach a checkpoint. Other drivers honk in protest. Soldiers hurl a stun grenade that hits his car. He protests. Soldiers pepper spray his son and pull him out. When they try to force him to the ground, he resists and they shoot him dead. > pic.twitter.com/TwndxkFa7q

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) February 9, 2023