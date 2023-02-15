أردوغان: سنبدأ بناء 30 ألف مسكن مطلع الشهر القادم لمتضرري الزلزال (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستبدأ، مطلع مارس/آذار القادم، بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “اكتملت عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال”.

وأضاف “سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه”.

وأوضح أن الأشهر القادمة ستشهد وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيدا عن خطوط الصدع.

​​​​​​​وتم تصنيف 47 ألف بناء يضم 211 ألف وحدة سكنية، بوصفها مباني منهارة أو تحتاج إلى هدم عاجل أو أصيبت بأضرار جسيمة، في الولايات المتضررة من الزلزال، حسب الرئيس التركي.

وأوضح أردوغان أن أعمال البناء ستجري مباشرة في كل مكان يتم فيه الانتهاء من تقييم حجم الضرر.

وأعلن أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418، في حين يتلقى 13 ألفا و208 جرحى جراء الزلزال العلاج بالمستشفيات.

وأشار الرئيس التركي إلى أن خبراء العالم كافة يُجمعون على أن زلزال كهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوته وحجم الدمار.

ويشارك 250 ألف موظف حكومي، حسب الرئيس التركي، في جهود مكافحة آثار الزلزال.

ولفت إلى أن 28 ألف جندي من الجيش التركي يؤدون مهامهم في المناطق المتضررة من الزلزال.

وذكر أن عدد الخيام المنصوبة في مناطق الزلزال تجاوز 175 ألفا، والمنازل سابقة التجهيز 5 آلاف و400.

كما لفت أردوغان إلى أن القطاع المصرفي التركي خصص جزءا من أرباحه لعام 2022 البالغ حاليا 50 مليار ليرة (نحو 2.64 مليار دولار) لتلافي آثار الزلزال.

وأضاف “سنعلن عن حزم دعم جديدة لمواطنينا في ضوء الاحتياجات المستجدة في الأيام القادمة”.

وكشف الرئيس التركي عن توفير الحكومة مساعدة بمبلغ 100 ألف ليرة (نحو 5 آلاف دولار) لأقرباء المتوفين بالزلزال من أجل تلبية احتياجاتهم.