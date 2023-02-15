آفاد: القشرة الأرضية في تركيا تحركت 7.3 أمتار بفعل الزلزال

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

وقال أورهان تتار مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” إن “قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

وأضاف: “حسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش”.

#عاجل | "آفاد": حسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023

وذكر المسؤول التركي أن عدد الهزات الارتدادية بلغ 3858 هزة، موضحا أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38 هزة.

وأضاف أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر بلغ 394 هزة، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر 1253 هزة.

وقال إن زلزال كهرمان مرعش هو أقوى زلزال تتعرض له منطقة الأناضول منذ 2000 عام.

عاجل | إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال الذي تعرضت له البلاد هو أكبر زلزال في منطقة الأناضول منذ 2000 عام #زلزال_تركيا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 15, 2023

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.