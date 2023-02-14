تركيا.. ملعب هاطاي يتحول إلى مأوى لمتضرري الزلزال وإنشاء مدينة حاويات للمنكوبين في “عثمانية” (فيديو)

تحول ملعب مدينة هاطاي التركية إلى مأوى للآلاف ممن تضررت منازلهم جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف.

ونصبت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) المئات من الخيام في ساحة الملعب لاستقبال الأسر التي أصبحت بلا مأوى.

وافتُتح الملعب في يونيو/حزيران 2021، ويستضيف مباريات فريق هاطاي سبورت الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

في السياق، بدأت السلطات التركية أعمال إنشاء مدينة حاويات مخصصة لمنكوبي الزلزال على مساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع في ولاية عثمانية.

وستُنقل الحاويات المجهَّزة لإيواء المنكوبين إلى المنطقة عقب الانتهاء من أعمال البنى التحتية، على أن تتضمن المنطقة 1367 حاوية في المرحلة الأولى، وتبلغ مساحة كل واحدة منها 21 مترا مربعا، وهي مزودة بالمرافق الأساسية من مراحيض وحمامات وأجهزة تدفئة.

على مساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع.. بدأت في ولاية عثمانية التركية أعمال إنشاء مدينة حاويات مخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يتبع.. pic.twitter.com/vT9Okedxtl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2023

وتعتزم السلطات التركية تقديم آلاف المنازل المتنقلة للمتضررين من الزلزال حتى الانتهاء من إعادة بناء المنازل المهدمة.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة ستضمن انتقال المواطنين إلى منازل، على أن تتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.

وأوضح أن الفنادق في المنطقة ستفتح أبوابها لإسكان المتضررين، بالإضافة إلى قيام الخطوط الجوية التركية وغيرها من الشركات بنقلهم إلى ولايات أخرى لمن يرغب مجانا، إلى جانب تأسيس مطابخ متنقلة في مناطق الزلزال كافة وتوزيع الطعام بالمجان.

وبعد الزلزال يوم الاثنين قبل الماضي، أعلنت دولة قطر تخصيص 10 آلاف منزل متنقل، لنقلها إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، ووصلت آثاره إلى الشمال السوري.