مصر.. إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بعد سجنه 5 سنوات

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إخلاء سبيل الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة -بضمان محل إقامته- على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بعد انتهاء مدة سجنه على خلفية اتهامه بتصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة المصرية”.

وأفادت مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء، بأن نيابة أمن الدولة قررت إدراج جنينة في القضية رقم (441) واتهامه بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” مع إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، وهو ما يسمح بعودته إلى منزله.

وأمس الاثنين، انتهت فترة سجن جنينة (69 عاما) تنفيذا لحكم قضائي أدانه في 2018 بـ”نشر أخبار تسيء إلى الجيش ومؤسسات الدولة”، وهو ما نفى صحته.

اللهم لك الحمد

إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة من قسم التجمع#الحرية_لكل_المعتقلين pic.twitter.com/o3aPkol3Gz — أحمد أبوالعلا ماضي المحامي (@Ahmed_Aboulela) February 14, 2023

وقالت المحامية هدى عبد الوهاب عبر حسابها على فيسبوك إن جنينة أنهى أوراق إطلاق سراحه من قسم شرطة التجمع شرقي القاهرة.

وقال محاميه ناصر أمين إنه تحدّث معه وهو في الطريق إلى منزله بالقاهرة.

في حين كتبت ابنته شروق عبر حسابها على فيسبوك أن والدها وصل إلى المنزل بالفعل، ونشرت له صورة من أمام المنزل، معلقة “بابا خرج أخيرا”.

واعتقلت السلطات المصرية هشام جنينة في 13 فبراير/شباط 2018 بتهمة “الإساءة إلى مؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة”.

وقرر القضاء العسكري المصري في 12 أبريل/نيسان 2018 إحالة المستشار جنينة إلى المحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.

وفي 2012، جرى تعيين جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات حتى تم إعفاؤه من منصبه في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر حديثه عن أرقام متعلقة بحجم ما قال إنه فساد في مصر.