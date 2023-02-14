كهرمان مرعش.. مركز الزلزال في تركيا والمدينة الأكثر تضررا (فيديو)

تعرضت مدينة كهرمان مرعش التركية لدمار هائل بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، وكانت المدينة مركزا له.

وأظهرت جولة للجزيرة مباشر باستخدام طائرة مسيّرة أحياء كاملة من المدينة، وقد تحولت إلى مساحات شاسعة من الركام والحطام الناتج عن انهيار المباني في تلك المناطق.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن كهرمان مرعش هي المدينة الأكثر تضررا من الزلزال المدمر، وأن ثلث أعداد الضحايا سقطوا في المدينة.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أحياء تحت الأنقاض في المدينة وفي ولايات تركية أخرى وفي سوريا المجاورة رغم مرور أكثر من أسبوع على الزلزال.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي سوريا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب.