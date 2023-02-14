صور جوية للجزيرة مباشر ترصد الدمار الواسع في مدينة أنطاكيا التركية جراء الزلزال (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر من خلال جولة بطائرة مسيّرة الدمار الواسع الذي لحق بوسط مدينة أنطاكيا التركية، وما تقوم به فرق البحث والإنقاذ من محاولات للعثور على أحياء تحت المباني التي تسبب الزلزال في تسويتها بالأرض.

وظهر في المقطع عدد كبير من المباني التي دمرها الزلزال كليا أو تسبب في انهيارها جزئيا، كما ظهرت أليات تابعة لفرق البحث والإنقاذ وهي تعمل في رفع الركام والأنقاض.

وقال صهيب جاسم، موفد الجزيرة مباشر إلى تركيا، إن فرق الإنقاذ تواصل عملها في البحث عن أحياء من تحت الركام رغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين.

ونقل عن سكان المدينة أن أعدادا كبيرة من المباني دُمّرت خلال اللحظات الأولى للزلزال.

وظهر خلال الجولة مخيم للمتضررين من الزلزال. وقال موفد الجزيرة مباشر إن الخيام مجهزة بوسائل التدفئة نظرا للبرودة الشديدة خاصة خلال الليل.

ونجحت فرق البحث في إنقاذ العديد من الأشخاص وإخراجهم أحياء خلال الساعات الماضية، رغم بقائهم كل تلك المدة تحت الأنقاض.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي سوريا إلى 4574 قتيلا و7429 مصابا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.