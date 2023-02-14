شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة المصري بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا

دعا الأزهر الشريف إلى إرسال أموال الزكاة والصدقات إلى الأسر المتضررة من آثار الزلزال في سوريا، التي وصل فيها ضحايا الزلزال إلى نحو 4574 قتيلًا و7429 مصابًا.

ووجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بإرسال مساعدات عاجلة إلى الأشقاء في سوريا.

وقال في بيان، الاثنين، إن ذلك “استكمالًا لجهود الدولة المصرية التي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في سوريا وتخفيف آثار الزلزال المدمر الذي لَحِقَ بهم”.

وأجاز الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، تقديم إخراج زكاة المال لإغاثة المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا.

وكشف القره داغي خلال مقابلة معه في برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر، أن التعجيل بإخراج الزكاة ليس جائزًا فقط بل مستحبًّا أيضًا، موضحًا أنه يجوز تقديم الزكاة مدة عامين.

وقال “أصدرنا فتوى -الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- بضرورة دفع الزكاة لإخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا وتعجيل الزكاة بحد أقصى عامين”، أي دفع زكاة عامين قادمين الآن.

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد وجّه الشكر لمصر وشعبها في الأيام الأولى من الزلزال، على المساعدة في عمليات إنقاذ المنكوبين.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر “شكرًا لمصر وللشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين، بقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية”.

شكراً لمصر و للشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا #مصر pic.twitter.com/VkssqAPOZ5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

وأعلنت مصر، الثلاثاء الماضي، إرسال 5 طائرات إغاثة لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.