خبراء للجزيرة مباشر: الخوف يسيطر على متضرري الزلزال والأولوية لتوفير مأوى لهم (فيديو)

قال خبراء للجزيرة مباشر إن الأولوية الحالية هي توفير المأوى للمتضررين من الزلزال في جنوبي تركيا وشمالي سوريا، والذي يعانون من الخوف الشديد.

وقالت مها أيوب مديرة مكتب رعاية الأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة بريف إدلب إن هناك حالة من الخوف والهلع الشديدين تسيطر على السكان في المناطق التي ضربها الزلزال في شمالي سوريا.

وذكرت مها في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن إحدى الأمهات حملت وسادة وفرت بها اعتقادا منها بأنها تحمل ابنها بسبب حالة الخوف التي أصابتها جراء الزلزال.

وأضافت أن حالة الخوف المنتشرة الآن لا تماثل أبدا لحظات تعرضهم للقصف خلال سنوات الحرب.

بدوره، قال الدكتور حسام الجندي، مدير برنامج تركيا في منظمة الإغاثة الدولية إن الكارثة أسوأ بكثير مما تبدو من خلال الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة.

وأضاف أن الأولوية حاليا لتوفير مأوى للمتضررين من الزلزال، والذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص.





وأكد وليد أحمد السويلم رئيس مكتب تركيا وسوريا بجمعية الرحمة العالمية بالكويت على هذا الأمر، قائلا إن المتضررين الذين يلتقون بهم خلال توزيع المساعدات يطالبونهم بتوفير مأوى.

وأضاف أن أعدادا كبيرة من الناس يقيمون وينامون في الحدائق والأماكن المفتوحة والسيارات ويخشون من وقوع زلزال جديد.





وشبّه السويلم ما شاهده بسبب الزلزال بأنه نتيجة انفجار قنبلة ذرية. وقال إن هناك حاجة ماسة لتقديم كل المساعدات الممكنة لمساعدة المتضررين من الزلزال العنيف الذي دمر مناطق بأكملها.





وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب وفي سوريا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب.