بعد 185 ساعة.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بتركيا (فيديو)

رغم مرور أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج طفل (11 عاما) من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش التركية التي كانت مركزا للزلزال.

ونشر رئيس بلدية العاصمة أنقرة منصور ياواش مقطعا مصورا لعملية الإنقاذ، قائلا إن أفرادا من فرقة الدفاع المدني بأنقرة هم من نجحوا في إنقاذ الصبي.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور أسبوع على الزلزال.

ونجحت فرق البحث في إنقاذ العديد من الأشخاص وإخراجهم أحياء خلال الساعات الماضية، رغم بقائهم كل تلك المدة تحت الأنقاض.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي سوريا إلى 4574 قتيلا و7429 مصابا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت بسبب الزلزال.