الصحة العالمية: تركيا ضربتها أسوأ كارثة طبيعية في أوربا منذ قرن

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الزلازل التي ضربت تركيا بأنها “أسوأ كارثة طبيعية في أوربا منذ قرن”.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوربا إن العالم “يشهد أسوأ كارثة طبيعية في المنطقة الأوربية منذ قرن”، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تحاول معرفة حجم الكارثة وتكلفتها الحقيقية.

وأوضح في إيجاز صحفي، يتعلق بالاحتياجات الصحية العاجلة والاستجابة للكارثة التي لحقت بتركيا، أن التعافي والشفاء من هذه الكارثة “سيستغرق وقتا وجهدا هائلا”.

في السياق، أعلن كلوج أن منظمة الصحة العالمية أطلقت نداء بقيمة 43 مليون دولار لدعم الاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا.

وتابع “أتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ على الأقل خلال الأيام المقبلة، حيث نحصل على تقييم أفضل للحجم الهائل لهذه الأزمة والاحتياجات”.

We are witnessing the worst natural disaster in the European Region for a century. Recovering & healing will take time & a phenomenal effort. @WHO will stay alongside the people of Türkiye & Syria for as long as it takes.

My statement today in full 👉 https://t.co/3QZ2GukqzK pic.twitter.com/p90rt24Lg3

— Hans Kluge (@hans_kluge) February 14, 2023