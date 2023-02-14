أردوغان يتفقد جرحى الزلزال في مدينة باشاك شهير الطبية بإسطنبول (فيديو)

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، جرحى الزلزال في مدينة باشاك شهير الطبية بإسطنبول.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الزلزالK كما اطلع من الأطباء على الأوضاع الصحية للجرحى.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 36 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 31 ألفا و643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4575 قتيل و7396 مصابا.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في ولاية كهرمان مرعش، أمس الأحد، بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا، السبت، تراوحت شدتها بين 3 و4.7 درجات.