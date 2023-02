نائبة الكونغرس إلهان عمر تدعو متابعيها إلى التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا

دعت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر، متابعيها على تويتر إلى مساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا، مؤكدة أن التبرع والدعم سيساعد المتضررين في البلدين.

وقالت إلهان عبر حسابها على تويتر: “الأمر مُحبط تمامًا، لأن هناك أرواحا فُقدت، وأحباء ذهبوا في ثانية وليس مجرد أرقام”، وأضافت عضوة الكونغرس، “بينما ندفع حكومتنا والحكومات الأخرى للمساعدة، أرجوكم التبرع والدعم بأي حال من الأحوال”.

واختتمت إلهان عمر تغريدتها، بالقول: “أرسل كل الحب والدعاء لأصدقائنا من السوريين والأتراك هنا وفي كل مكان آخر حول العالم”.

This is devastating. These are lives lost, loved ones who were gone in a second and not just numbers. As we push our government and other governments to help, please donate and support anyway you can.

Sending dua and love to the Syrian and Turkish people here and abroad 💔 https://t.co/rS4rjAsJPO

— Ilhan Omar (@IlhanMN) February 12, 2023