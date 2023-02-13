شهيد و7 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس وقصف لغزة بالطائرات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثرًا بجروحه، وإصابة 7 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى البنايات السكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات، وسط إطلاق نار كثيف، وسماع دوي انفجارات في المكان.

وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طواقم الهلال تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف “أبلغنا الصليب الأحمر قيام جيش الاحتلال باعتقال شابين بعد إصابتهما بالرصاص في محيط المنزل المحاصر في شارع سفيان”.

وأشار إلى أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام في المواجهات التي اندلعت في محيط شارع سفيان بالمدينة.

وقال جبريل إن 3 من متطوعي الهلال الأحمر ما زالوا محتجزين داخل المنزل، الذي كان محاصرا، بعد عودة قوات الاحتلال للتمركز في محيطه.

الاحتلال يعيق عمل الطواقم الطبية في نابلس. pic.twitter.com/XwEXMZSN6l — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2023

وباستشهاد الشاب في نابلس، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وامرأة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

من جهتها، قالت مجموعات عرين الأسود المسلحة إنها اشتبكت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت في بيان، تمكنت مجموعتنا من نصب كمين لقوات الاحتلال، وتفجير عبوة ناسفة في الجنود ثم أمطرناهم بالرصاص حتى تم الإجهاز عليهم.

قصف مواقع المقاومة في غزة

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة مواقع في قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على أراض ومواقع بشمال وجنوب القطاع.

واستهدفت سلسلة غارات عدة مواقع في مدينة غزة، وتحديدًا جنوب غرب المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.

ودوت انفجارات ضخمة بسبب القصف، الذي أدى إلى أضرار في منازل وممتلكات المواطنين، وبث الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت مدفعية الاحتلال، بـ3 قذائف على الأقل، موقعا وأرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون بشمال القطاع، وتسبب ذلك في أضرار مادية، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مدينة خان يونس بجنوب القطاع، وأوقعت أضرارا جسيمة به.

صور .. لحظة قصف طيران الاحتلال الحربي لأحد المواقع في قطاع غزة، فجر اليوم . pic.twitter.com/7w6LQEGJpM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 13, 2023

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الغارات.

وجاءت تلك الغارات بعد يوم من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، اعترضتها منظومة القبة الحديدة المضادة للصواريخ.

من جهته، قال جيش الاحتلال إنه قصف موقعا تحت الأرض تستخدمه حركة حماس في القطاع لتصنيع الصواريخ.

وذكرت (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية تحلق في أجواء غزة وعلى ارتفاعات منخفضة بين الفينة والأخرى، في حين لم تغادر طائرات الاستطلاع سماء القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، مساء السبت، اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة.