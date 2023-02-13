حميدتي: تسيير جسر جوي من السودان لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، الأحد، تسيير جسر جوي إلى تركيا يشمل مواد إيواء دعمًا لجهود الإغاثة والخدمات للمتضررين من الزلزال.

وقال حميدتي إن السودان يدعم جهود الإغاثة والخدمات الإنسانية للناجين والمتضررين من الزلزال في تركيا بكميات كبيرة (لم يحددها) من مواد الإيواء التي تتضمن الخيام والأغطية.

وأشار إلى أن هذه المواد ستُنقل إلى تركيا عبر جسر جوي ينطلق من الخرطوم.

Sudanlı arama ve kurtarma ekibi Adıyaman’daki kardeşlerine yardım etmek için çalışmalarını bütün gücüyle sürdürüyor. فريق الإنقاذ السوداني شغال بكل همته و قوته و نشاطه عشان يساعد اخوانهم في أديامان.

🇸🇩🇹🇷 pic.twitter.com/st0YVfUbFd — Türkiye in Sudan (@TCHartumBE) February 11, 2023

والجمعة، أقلعت طائرة شحن من قاعدة الخرطوم الجوية تشمل حزمة مساعدات إنسانية متجهة إلى أنقرة، وخلال الأيام الماضية، شارك فريق سوداني في عمليات الإنقاذ من تحت أنقاض منطقة الزلزال جنوبي تركيا.

🔴إنفاذاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة أقلعت من قاعدة #الخرطوم الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم طائرة شحن تشمل حزمة مساعدات إنسانية لجمهورية #تركيا . pic.twitter.com/4T6qAqnD8R — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) February 10, 2023

وعلى الصعيد الشعبي، انطلقت قافلة مساعدات دعمًا للشعبين التركي والسوري محملة بمواد إغاثية.

.. ونبقى اخوان في الانسانية

تسيير قافلة دعم للاشقاء الأتراك في مصابهم الجلل جراء الزلازل المدمرة، وطائرة أخرى تتأهب للمغادرة إلى سوريا الشقيقة.#السودان pic.twitter.com/yFpigPaVWm — Sudan News (@Sudan_tweet) February 10, 2023

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاطاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطيا، وعثمانية، وشانلي أورفة.