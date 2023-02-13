سياسة|السودان

حميدتي: تسيير جسر جوي من السودان لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا

سودانيون يشاركون في جهود الإنقاذ جنوبي تركيا
سودانيون يشاركون في جهود الإنقاذ جنوبي تركيا (مواقع التواصل)
13/2/2023-|آخر تحديث: 13/2/202302:33 AM (مكة المكرمة)

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، الأحد، تسيير جسر جوي إلى تركيا يشمل مواد إيواء دعمًا لجهود الإغاثة والخدمات للمتضررين من الزلزال.

وقال حميدتي إن السودان يدعم جهود الإغاثة والخدمات الإنسانية للناجين والمتضررين من الزلزال في تركيا بكميات كبيرة (لم يحددها) من مواد الإيواء التي تتضمن الخيام والأغطية.

وأشار إلى أن هذه المواد ستُنقل إلى تركيا عبر جسر جوي ينطلق من الخرطوم.

 

والجمعة، أقلعت طائرة شحن من قاعدة الخرطوم الجوية تشمل حزمة مساعدات إنسانية متجهة إلى أنقرة، وخلال الأيام الماضية، شارك فريق سوداني في عمليات الإنقاذ من تحت أنقاض منطقة الزلزال جنوبي تركيا.

وعلى الصعيد الشعبي، انطلقت قافلة مساعدات دعمًا للشعبين التركي والسوري محملة بمواد إغاثية.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاطاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطيا، وعثمانية، وشانلي أورفة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل